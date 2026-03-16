Quem é Igor Thiago, novidade na convocação da Seleção Brasileira

Uma das novidades da convocação da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (16), foi o atacante Igor Thiago, do Brentford-ING. Com 24 anos, o atleta atravessa o melhor momento da carreira e acumula a 1ª chance pela equipe canarinha, sendo opção nos amistosos contra França e Croácia.

Revelado pelo Cruzeiro, o centroavante é o vice-artilheiro da Premier League (Campeonato Inglês) com 18 gols. O atleta aparece atrás apenas do atacante norueguês Haaland, do Manchester City, com 22.

Quem é Igor Thiago, convocado pela Seleção Brasileira?

Legenda: Igor Thiago deixou o Cruzeiro rumo ao futebol europeu em 2021 Foto: Glyn Kirk / AFP

Natural de Gama, no Distrito Federal, Igor Thiago começou a carreira no Cruzeiro, onde ficou até 2021. Na época, a Raposa estava na Série B e negociou o centroavante para o Ludogorets, da Bulgária, por R$ 3,6 milhões. No exterior, o atleta marcou 21 gols em 52 partidas, rapidamente se firmando na Europa.

Após duas temporadas no futebol búlgaro, foi vendido para o Club Brugge, da Bélgica, por € 7,5 milhões (cerca de R$ 40 milhões na cotação da época) e acumulou mais destaque. Em 2023, atingiu o feito de 29 gols e seis assistências, sendo o principal nome da equipe. No ano seguinte, foi negociado por € 30 milhões (cerca de R$ 180 milhões) em definitivo para o Brentford, da Inglaterra.

Estatísticas de Igor Thiago

No futebol inglês, até o momento, acumula 39 jogos e 21 gols entre o fim de 2025 e o início de 2026. Com 1,91m de altura, chama a atenção pelo forte jogo aéreo, imposição física e também a explosão.