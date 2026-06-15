Além de Cabo Verde e Brasil, quais outras seleções falam português na Copa do Mundo 2026?

Cabo Verde faz sua estreia na Copa do Mundo contra a Espanha e chamou a atenção pelo idioma.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Junho de 2026 - 13:50 (Atualizado às 14:25)
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Legenda: Espanha e Cabo Verde estão se enfrentando nesta segunda-feira (15)
Foto: Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Além de Brasil e Cabo Verde, a única outra seleção da Copa do Mundo de 2026 que tem o português como idioma oficial é Portugal.

Quais seleções falam português na Copa do Mundo 2026? 

  • Brasil
  • Portugal
  • Cabo Verde

Outros jogadores falam português no campeonato

Vale lembrar que alguns jogadores de outras seleções também falam português por atuarem em clubes brasileiros ou portugueses, mas, como idioma oficial do país, apenas esses três participantes da Copa compartilham a língua portuguesa.

A Copa de 2026 também reúne várias seleções de países africanos que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), mas apenas Cabo Verde conseguiu a classificação. Países como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau ficaram fora do Mundial. 

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