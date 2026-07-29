Após vitória do Fortaleza, Maílton revela cobrança interna e fala sobre Paulo Autuori

Tricolor superou o Botafogo-SP por 1 a 0 no Castelão

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 00:10 (Atualizado às 00:12)
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Legenda: Maílton, jogador do Fortaleza.
Foto: Kid Junior/SVM

O Fortaleza venceu o Botafogo-SP e voltou ao G4 da Série B do Brasileiro. Sob comando do interino Reinan Santos, o Leão superou o adversário por 1 a 0. Maílton, que voltou a ser titular da equipe, destacou a cobrança interna do time e citou a chegada do novo treinador, Paulo Autuori.

"A gente sabia da dificuldade que é o jogo. Tivemos revés no primeiro turno diante do mesmo time. A gente sabia da dificuldade, mas nosso time é muito maduro para vir aqui e fazer um grande jogo. A gente criou bastante, fez um gol ali", avaliou o atleta. 

"Graças a Deus saímos com os três pontos. Agora é focar no returno, tem muito jogo pela frente. A gente tem uma sequência difícil. Mas é buscar o equilíbrio, a gente vinha cobrando isso. Mesmo no antigo trabalho, de fazer os dois tempos bem", completou.

No primeiro turno, o time paulista havia superado o Leão do Pici. Desta vez, viu Ronald fazer valer o mando de campo e garantir a vitória do Tricolor. No Castelão, Paulo Autuori acompanhou o desempenho do time do camarote.  

"Acho que fizemos um grande jogo hoje, sob os olhos do Autuori. Agora é manter esse trabalho que vai ser feito daqui para frente e buscar o acesso", finalizou Maílton.

O Tricolor do Pici fará quatro partidas fora de casa, já sob comando de Autuori. As próximas duas serão contra o Palmeiras, pelas oitavas da Copa do Brasil, nos dias 2 e 5 de agosto, na Arena Pantanal. Em seguida, o grupo encara Cuiabá e Juventude, pela Série B.

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