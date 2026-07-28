Ceará termina 20ª rodada da Série B fora da zona de rebaixamento após derrota do Avaí

Concorrentes diretos do Alvinegro foram derrotados na rodada

Escrito por André Almeida andre.almeida@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 22:00 (Atualizado às 22:05)
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Legenda: Nico Ferreira marcou um dos gols da vitória do Ceará na Série B
Foto: Wellerson Gomes / CSC

Além da vitória por 4 a 3 sobre o São Bernardo, fora de casa, no último domingo (26), o Ceará teve outros motivos para comemorar nesta 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os concorrentes diretos do Alvinegro foram derrotados e, com estes resultados, o Vovô encerrou a rodada fora da zona de rebaixamento.

Mesmo com a vitória sobre o time paulista, o Ceará poderia permanecer o Z4. Isso ocorreria caso Londrina ou Avaí vencessem na rodada. Jogando em casa, o LEC foi goleado pelo Novorizontino, por 4 a 1, no domingo, enquanto o Avaí visitou o Juventude, nesta terça-feira (28), e perdeu por 1 a 0.

Assim, o Ceará ultrapassou os dois times e passou a ocupar o 16º lugar da competição, com 22 pontos, dois a mais que ambos os concorrentes.

O Alvinegro terá praticamente duas semanas sem atuar, já que voltará a jogar apenas no dia 7, para enfrentar a Ponte Preta, às 20h30, no PV.

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