Em jogo de sete gols, Ceará vence São Bernardo e deixa zona de rebaixamento da Série B

Em jogo tenso, com sete gols, virada e confusão no fim, o Ceará venceu o São Bernardo por 4 a 3, neste domingo (26), no estádio 1º de Maio, em São Paulo, e se recuperou na tabela da Série B, saindo da zona de rebaixamento. Após ficar sete partidas sem vitória, o Vovô conquistou o resultado positivo na 20ª rodada com gols de Nico Ferreira, Vina, João Gabriel e Enzo Lodovico - os donos da casa marcaram com Helder, Hugo e Pedrinho.

Com o placar, o técnico Daniel Paulista também venceu a primeira à frente da equipe, que subiu para a 16ª colocação, agora com 22 pontos. O São Bernardo segue na 10ª colocação geral, com 27.

A rodada é concluída na terça-feira (28) e pode mexer na classificação. O próximo compromisso alvinegro é diante da Ponte Preta, na sexta (7), às 20h30 (de Brasília), no Presidente Vargas (PV).

O jogo

O Ceará entrou em campo com seis reforços e a formação tática 3-5-2, promovendo a estreia do zagueiro Thalisson. Mais reativo, apostando na transição, cedeu campo ao São Bernardo, que teve o primeiro lance de perigo com a lei do ex. Aos 10, Lucas Lima chutou forte para defesaça de Richard.

Com mais dificuldade para progredir com a posse, o Vovô errou muitos passes e assustou pouco. Aos 22, o castigo pela baixa intensidade. Helder aproveitou a cobrança de escanteio e marcou: 1x0.

Atrás no placar, o time alvinegro tentou aumentar o ritmo, mas teve pouco êxito e registrou apenas um arremate na meta adversária com Nico Ferreira. Assim, quem quase ampliou foram os donos da casa, com Felipe Garcia desviando na trave após finalização de Lucas Rian, encerrando então o 1º tempo.

Legenda: O Ceará iniciou a partida mal, mas voltou do intervalo com mais força ofensiva Foto: Wellerson Gomes / CSC

Na volta do intervalo, o técnico Daniel Paulista acionou Lucca e Giulio, mudando o esquema para 4-3-3. E a mexida surtiu efeito logo no início, com Nico deixando tudo igual após receber passe na área de Giulio: 1x1. Assim, o Vovô ficou com a posse e adiando muito as linhas ofensivas.

Na nova postura, o time alvinegro cedeu mais espaço para o contra-ataque e sofreu um novo tento do São Bernardo. Paulinho avançou pelo meio e chutou firme, mas a bola explodiu na marcação e sobrou para Hugo, que finalizou no alto e superou o goleiro Richard aos 13 do duelo: 2x1.

Legenda: O atacante uruguaio Nico Ferreira marcou um dos gols da vitória alvinegra na Série B Foto: Wellerson Gomes / CSC

O Ceará não se abalou com o golpe e encontrou a igualdade na sequência, aos 17. Vina puxou contra-ataque, tabelou com Nico na área e empatou o confronto: 2x2. Depois disso, o time seguiu com mais volume e pressionou com arremates da intermediária e bolas aéreas.

A virada chegou aos 27, com a força das categorias de base. Giulio aplicou uma lambreta na área, a defesa cortou mal e a bola sobrou para João Gabriel, que bateu no canto para mexer no placar: 2x3. Apesar disso, o São Bernardo empatou com Pedrinho, aos 35, em uma desatenção defensiva do Ceará: 3x3.

Com a partida frenética, a recompensa chegou aos 45. Sávio cobrou falta na barreira, Melk recuperou a jogada e cruzou para Enzo Lodovico, que entrou no 2º tempo, chutar de primeira e desempatar, garantindo vitória na raça: 4x3. Com acréscimos até os 51, uma confusão se instalou nos bancos de reservas das equipes e gerou a expulsão de Lucas Rian, ex-Ceará, por uma agressão em Talisson. Deste modo, o jogo ampliou o tempo extra e chegou ao fim apenas aos 56 com um triunfo cearense na Série B.