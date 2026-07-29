Vitória x Palmeiras na Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Vitória e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes chegam para o encontro após tropeços na rodada anterior. O Leão da Ilha foi derrotado pelo Remo por 2 a 0, em Belém, enquanto o Verdão perdeu em casa para o Atlético-MG e viu a chance de ampliar a vantagem na liderança escapar.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo, ge tv e Premiere.

Palpites

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Prováveis escalações

Vitória

Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá (Brítez), Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Zé Vítor e Emmanuel Martínez (Pochettino); Matheuzinho, Erick e Renê.

Técnico: Jair Ventura.

Palmeiras

Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Arias e Piquerez; Paulinho (Ramón Sosa ou Flaco López).

Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica