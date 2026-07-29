Vitória x Palmeiras na Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Vitória e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
As duas equipes chegam para o encontro após tropeços na rodada anterior. O Leão da Ilha foi derrotado pelo Remo por 2 a 0, em Belém, enquanto o Verdão perdeu em casa para o Atlético-MG e viu a chance de ampliar a vantagem na liderança escapar.
Onde assistir
A partida terá transmissão da Globo, ge tv e Premiere.
Palpites
Prováveis escalações
Vitória
Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá (Brítez), Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Zé Vítor e Emmanuel Martínez (Pochettino); Matheuzinho, Erick e Renê.
Técnico: Jair Ventura.
Palmeiras
Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Arias e Piquerez; Paulinho (Ramón Sosa ou Flaco López).
Técnico: Abel Ferreira.
Ficha técnica
- Vitória x Palmeiras
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (21ª rodada)
- Data: Quarta-feira, 29 de julho de 2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Barradão, Salvador (BA)
- Arbitragem
- Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
- VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)