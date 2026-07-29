Vitória x Palmeiras na Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Leão e Verdão buscam recuperação após derrotas na última rodada do Brasileirão

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: Palmeiras venceu o Vitória por 5 a 1 no primeiro turno
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Vitória e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes chegam para o encontro após tropeços na rodada anterior. O Leão da Ilha foi derrotado pelo Remo por 2 a 0, em Belém, enquanto o Verdão perdeu em casa para o Atlético-MG e viu a chance de ampliar a vantagem na liderança escapar.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo, ge tv e Premiere.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Vitória

Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá (Brítez), Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Zé Vítor e Emmanuel Martínez (Pochettino); Matheuzinho, Erick e Renê.
Técnico: Jair Ventura.

Palmeiras

Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Arias e Piquerez; Paulinho (Ramón Sosa ou Flaco López).
Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica

  • Vitória x Palmeiras
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (21ª rodada)
  • Data: Quarta-feira, 29 de julho de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador (BA)
  • Arbitragem
  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
  • VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Assuntos Relacionados
Esportes/brasileirão série a Esportes

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Vitória x Palmeiras na Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações
Jogada

Vitória x Palmeiras na Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Leão e Verdão buscam recuperação após derrotas na última rodada do Brasileirão

Liuê Góis

Há 35 minutos

Imagem da notícia Internacional x Flamengo na Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações
Jogada

Internacional x Flamengo na Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Colorado tenta encerrar sequência de quatro derrotas, enquanto Rubro-Negro busca voltar a encostar no líder Palmeiras

Liuê Góis

Há 35 minutos

Imagem da notícia Reinan Santos explica estratégia do Fortaleza após vitória sobre o Botafogo-SP
Jogada

Reinan Santos explica estratégia do Fortaleza após vitória sobre o Botafogo-SP

Técnico interino também destacou o desempenho do time

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Após vitória do Fortaleza, Maílton revela cobrança interna e fala sobre Paulo Autuori
Jogada

Após vitória do Fortaleza, Maílton revela cobrança interna e fala sobre Paulo Autuori

Tricolor superou o Botafogo-SP por 1 a 0 no Castelão

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Fortaleza vence o Botafogo-SP com gol de Ronald e volta ao G4 da Série B
Jogada

Fortaleza vence o Botafogo-SP com gol de Ronald e volta ao G4 da Série B

Equipes se enfrentaram na Arena Castelão

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Ceará termina 20ª rodada da Série B fora da zona de rebaixamento após derrota do Avaí
Jogada

Ceará termina 20ª rodada da Série B fora da zona de rebaixamento após derrota do Avaí

Concorrentes diretos do Alvinegro foram derrotados na rodada

André Almeida