Tunísia demite técnico Sabri Lamouchi após sofrer goleada na estreia da Copa do Mundo

A Federação Tunisiana de Futebol demitiu o técnico Sabri Lamouchi após a derrota por 5 a 1 para a Suécia, na estreia da Copa do Mundo. A decisão foi tomada poucas horas depois do apito final da partida disputada em Monterrey e representa a primeira troca de comando técnico durante o torneio.

Apesar do revés, a Tunísia ainda mantém chances de classificação à próxima fase. A saída de Lamouchi surpreende pelo momento da competição, ainda em sua rodada inicial. Segundo o jornalista Romain Molina, a repercussão da goleada teve peso decisivo para a mudança.

Lamouchi esteve à frente da seleção tunisiana em apenas cinco partidas. O retrospecto foi de uma vitória, um empate e três derrotas. O único triunfo aconteceu diante do Haiti, em amistoso preparatório para o Mundial.

O jogo

A Suécia assumiu o controle desde os primeiros minutos. Yasin Ayari abriu o placar aos sete minutos, e Alexander Isak ampliou aos 30. A Tunísia ainda diminuiu antes do intervalo, com Rekik, e alimentou a esperança de reação.

No segundo tempo, porém, os suecos voltaram a explorar as fragilidades defensivas do adversário e marcaram mais três vezes. O resultado confirmou a segunda maior goleada desta edição da Copa do Mundo e colocou a equipe na liderança do Grupo F.