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Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos contra França e Croácia; veja lista

O técnico italiano Carlo Ancelotti fará testes para a Copa do Mundo

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 18:44)
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Legenda: O técnico italiano Carlo Ancelotti é o comandante da Seleção Brasileira
Foto: Mauro Pimentel / CBF

O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou 25 jogadores e deixou o atacante Neymar fora da convocação da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (16), para os amistosos contra França e Croácia em preparação para a Copa do Mundo. O evento ocorreu na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Pelo cronograma da entidade, serão os dois últimos jogos antes da divulgação da lista oficial de convocados para o Mundial, que será em 18 de maio. A principal expectativa era sobre o retorno do atacante Neymar, do Santos, na listagem. A última vez que atuou foi em outubro de 2023.

Na agenda, que envolve partidas nos EUA, o Brasil encara a França em 26 de março, quinta, às 17h, no Gillette Stadium, em Boston. Já o embate com a Croácia é dia 31, terça, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Lista de convocados da Seleção Brasileira

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nasr) e Éderson (Fenerbahçe-TUR)
  • Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibãnez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Wesley (Roma)
  • Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)
  • Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Júnior (Real Madrid)

Onde assistir

A convocação da Seleção Brasileira será transmitida ao vivo pelo SporTV e o canal da CBF (YouTube)

Convocação da Seleção Brasileira | Ficha técnica

  • Amistoso: contra França e Croácia nos EUA
  • Data: segunda-feira, 16 de março
  • Horário: 15h30 (de Brasília)
  • Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro
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