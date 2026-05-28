Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará faz coletiva com Departamento de Futebol para explicar afastamentos de Vina e Pedro Henrique

Assista ao vivo ao pronunciamento de Ricardinho e Anderson Batatais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:39)
Jogada

O Ceará realizará uma coletiva de imprensa com integrantes do Departamento de Futebol para esclarecer os afastamentos de Vina e Pedro Henrique do elenco principal. A entrevista acontece em meio a um ambiente de forte pressão interna e externa após os últimos resultados negativos na Série B.

Os dois jogadores ficaram fora das últimas partidas, enquanto o técnico Mozart já havia indicado anteriormente que algumas ausências ocorreram por opção técnica. 

O momento do Vozão também é marcado por protestos da torcida e cobranças direcionadas à diretoria, comissão técnica e elenco. Nos últimos dias, manifestações organizadas terminaram em confusão após ação policial, além da mobilização de torcedores para um “público zero” na Arena Castelão.

A coletiva surge justamente em meio ao clima turbulento nos bastidores do clube, que tenta conter a crise e dar explicações sobre decisões envolvendo atletas experientes do elenco alvinegro. 

coletiva

Jogada

Ceará faz coletiva com Departamento de Futebol para explicar afastamentos de Vina e Pedro Henrique

Assista ao vivo ao pronunciamento de Ricardinho e Anderson Batatais

Redação Há 23 minutos
Padre

Jogada

'Até Jesus era Leão. Leão de Judá. Toma, Ceará!', brinca padre cearense em missa

Viralizou vídeo de padre torcedor do Fortaleza fazendo piada com torcedores do Ceará, em missa na capital cearense

Redação Há 1 hora
Ceará negocia contratação do lateral-direito Bryan Borges

Jogada

Ceará negocia contratação do lateral-direito Bryan Borges, da Ponte Preta

Jogador também atua como ponta-direita

Daniel Farias Há 1 hora
Thiago Carpini em ação pelo Fortaleza

Jogada

Carpini revela mágoa por críticas no início no Fortaleza e fala em favoritismo: 'todo do Vitória'

O técnico concedeu coletiva após a vitória contra o Sport

Alexandre Mota Há 1 hora
Neymar

Jogada

CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador agora é dúvida para a Copa do Mundo

Atacante não participará dos amistosos contra Panamá e Egito

Liuê Góis Há 1 hora
Pedro Henrique em ação pelo Ceará

Jogada

Pedro Henrique é procurado por clubes e se aproxima de saída do Ceará

O atacante tem contrato com o Vovô até o fim de 2026

Daniel Farias Há 2 horas