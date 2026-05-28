Ceará faz coletiva com Departamento de Futebol para explicar afastamentos de Vina e Pedro Henrique

O Ceará realizará uma coletiva de imprensa com integrantes do Departamento de Futebol para esclarecer os afastamentos de Vina e Pedro Henrique do elenco principal. A entrevista acontece em meio a um ambiente de forte pressão interna e externa após os últimos resultados negativos na Série B.

Os dois jogadores ficaram fora das últimas partidas, enquanto o técnico Mozart já havia indicado anteriormente que algumas ausências ocorreram por opção técnica.

O momento do Vozão também é marcado por protestos da torcida e cobranças direcionadas à diretoria, comissão técnica e elenco. Nos últimos dias, manifestações organizadas terminaram em confusão após ação policial, além da mobilização de torcedores para um “público zero” na Arena Castelão.

A coletiva surge justamente em meio ao clima turbulento nos bastidores do clube, que tenta conter a crise e dar explicações sobre decisões envolvendo atletas experientes do elenco alvinegro.