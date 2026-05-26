Protesto da torcida do Ceará termina em confusão após ação da polícia; veja vídeo

Torcedores do Ceará filmaram ação da Polícia Militar durante protesto na frente da sede do clube, em Porangabuçu, na noite desta terça-feira (26). Centenas de alvinegros estiveram no local para reclamar da má fase do clube. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a ação dos agentes.

As imagens mostram os policiais usando bombas de efeito moral. No trio elétrico utilizado durante o protesto dos torcedores, pessoas alertavam sobre a presença de crianças no momento. Na rua, outros alvinegros tentavam acalmar a situação.

Um outro protesto ocorreu há menos de um mês, no dia 8 de maio. No dia, o presidente do clube havia falado em coletiva de imprensa sobre o déficit do Ceará em 2025, que chegou a R$ 85,8 milhões.

A reportagem solicitou mais informações da Polícia Militar sobre a ação, mas ainda não obteve resposta. Também ao Ceará, que ainda não se manifestou sobre o tema.

VEJA IMAGENS:

Após a ação da polícia, alguns torcedores passaram a arremessar objetos. Em seguida, o locutor narrou a situação.

"- Para, pessoal! Não joga nada!

- Para! Tem criança! Eu estou pedindo para parar de atirar! Calma! Ele está errado, mas tem que parar de jogar.

- Para! Para! Eles vão atirar em todo mundo. Estou pedindo pra parar porque tem criança e mulher. Eles erraram, mas tem que parar de jogar.

- Eles vão atirar em todo mundo. Eu filmei eles. Calma!", alertou um dos locutores.