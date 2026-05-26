NBA e Copa: Knicks vai à final, e Nova Iorque pode receber decisão na mesma semana de jogo do Brasil

Uma Copa do Mundo que gira em torno do Estados Unidos e não o contrário. Essa deve ser a tônica do Mundial de 2026, que terá de forma concomitante outros grandes eventos esportivos, como as finais da NBA.

E para quem pensa que Nova Iorque vai parar em junho e julho, cuja a sede dividida com Nova Jérsei conta com o MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil contra Marrocos e final da Copa do Mundo, está certo, mas provavelmente por conta de outro esporte.

O New York Knicks time de basquete da cidade faturou a conferência Leste da NBA nesta segunda-feira (25) ao vencer o Cleveland Cavaliers e vai disputar a final a NBA depois de 27 anos. O time aguarda o vencedor de San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, que fazem hoje o quinto jogo da série.

Brasil e final da NBA coladinhos

No dia 10/06, acontecerá em Nova Iorque o jogo número 4 da decisão da NBA. A partida acontece 3 dias antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 contra Marrocos, no estádio MetLife.

Caso à decisão da NBA chegue ao jogo 6, mais uma partida acontece em Nova Iorque, dia 16/06, no mesmo dia em que França x Senegal se enfrentam no Estádio MetLife.