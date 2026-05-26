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NBA e Copa: Knicks vai à final, e Nova Iorque pode receber decisão na mesma semana de jogo do Brasil

Time de Nova Iorque vai disputar as finais da NBA depois de 27 anos

Escrito por
Gustavo de Negreiros gustavo.negreiros@svm.com.br
(Atualizado às 10:39)
Jogada
Legenda: Karl-Anthony Towns comemora título dos Knicks; Brasil e Marrocos em amistoso disputado após a Copa de 2022
Foto: Knicks/ Rafael Ribeiro (CBF)

Uma Copa do Mundo que gira em torno do Estados Unidos e não o contrário. Essa deve ser a tônica do Mundial de 2026, que terá de forma concomitante outros grandes eventos esportivos, como as finais da NBA.

E para quem pensa que Nova Iorque vai parar em junho e julho, cuja a sede dividida com Nova Jérsei conta com o MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil contra Marrocos e final da Copa do Mundo, está certo, mas provavelmente por conta de outro esporte.

O New York Knicks time de basquete da cidade faturou a conferência Leste da NBA nesta segunda-feira (25) ao vencer o Cleveland Cavaliers e vai disputar a final a NBA depois de 27 anos. O time aguarda o vencedor de San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, que fazem hoje o quinto jogo da série.

Brasil e final da NBA coladinhos

No dia 10/06, acontecerá em Nova Iorque o jogo número 4 da decisão da NBA. A partida acontece 3 dias antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 contra Marrocos, no estádio MetLife. 

Caso à decisão da NBA chegue ao jogo 6, mais uma partida acontece em Nova Iorque, dia 16/06, no mesmo dia em que França x Senegal se enfrentam no Estádio MetLife.

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