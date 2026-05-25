CBF cria comissão contra violência e estuda mudar horários de jogos no Brasil

Preocupada com o afastamento de torcedores dos estádios, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) criou uma comissão antiviolência para debater e aprofundar medidas que tragam mais seguranças aos estádios, no entorno e também aos CTs dos clubes. Entre elas está a mudança de horários das partidas que ocorrem no período da noite. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (25), em evento realizado no Rio de Janeiro, com a presença de clubes das Séries A e B. Mauro Carmélio Neto, presidente da Federação Cearense de Futebol, vai dirigir o grupo e explica os pontos a serem trabalhados.

A entidade realizou uma pesquisa, no final de 2025, que apontou que 35% dos torcedores deixaram de ir aos estádios por falta de segurança ou por receio da violência. Crianças e idosos também fazem parte de um público mais vulnerável e, entre 74% dos entrevistados não consideram partidas de futebol um evento seguro para levá-los.

- A CBF detectou que grande parte da população entende o futebol, os estádios, como ambientes ainda violentos. E aí, criou essa comissão para que possamos atuar em várias frentes para tentar mudar esse entendimento - afirmou Carmélio ao Diário do Nordeste.

- Inicialmente fizemos um comparativo de alguns pontos com outras ligas na Europa, com Espanha, Inglaterra e Alemanha. E foi identificado que ainda precisamos melhorar em alguns pontos, como por exemplo: as ordens de banimento de torcedores que não estão integrados ao Brasil inteiro. Cada estado tem a sua. O torcedor que está banido do seu estado acaba acessando outro estado - completou.

HORÁRIOS DOS JOGOS

Os horários dos jogos, principalmente aqueles que ocorrem no período da noite, foram outro tema debatido na reunião. Visando reaproximar os torcedores dos estádios e, assim, mitigar qualquer sensação de insegurança, a CBF pode mudar as partidas para o período da tarde.

“A CBF não pode mudar sem ter a anuência dos clubes e detentores dos direitos de transmissão. Então ainda haverá uma discussão mais aprofundada para discutir o tema. A ideia é colocar mais jogos durante a tarde e menos jogos no domingo às 20h30. O horário de 19h durante a semana também foi bem criticado”, destacou Carmélio Neto.

Legenda: Mauro Carmélio Neto, presidente da FCF. Foto: Arquivo Pessoal

OUTRAS MEDIDAS

Mauro também cita o problema da falta de treinamento dos seguranças que ficam no entorno do gramado. Outra questão é a busca por uma melhor regulação da legislação quando se trata de punições a infratores, para que elas possam ser mais efetivas e aplicadas a indivíduos e não a CNPJ. O presidente da FCF explica que o grupo criado pela maior entidade do futebol brasileiro vai atuar especialmente em quatro frentes. Ele explica quais são.

Unificação desses bancos de dados de torcedores impedidos de entrar nos estádios. Quem não puder entrar em estádio do Ceará também estará impedido de entrar em Pernambuco, Rio de Janeiro, etc;

“A CBF vai fazer um acompanhamento mais ativo de processos judiciais que ocorrem sobre o assunto. Também vai processar e tentar punições cíveis e criminais contra indivíduos que cometam atos no futebol;

Ampliação da regra do Manual de Competições que fala sobre o maior zelo que os clubes têm que ter em relação à violência. Hoje fica muito restrito ao estádio e ao entorno. A CBF quer ampliar esse entendimento também aos CTs dos clubes, para evitar qualquer tipo de ato de vandalismo e ameaça a jogadores. Por isso, vai alterar o manual de competições;

Alguns casos mais graves, como distúrbios em jogo, possam ser julgados pelo STJD mesmo que seja uma competição estadual, dependendo da gravidade.”



Após as inscrições, os membros serão selecionados e a composição do grupo será divulgada. Em seguida, será marcada a primeira reunião. O presidente da FCF destaca o reconhecimento em liderar o grupo.

“Enxergo com muita honra e responsabilidade essa missão. Entendo que a nomeação é fruto de um bom trabalho que a Federação faz no combate a violência nos estádios aqui no estado. Amanhã vamos soltar a portaria e oportunizar que os clubes e federações possam se inscrever para participar como membros da comissão”, concluiu Carmélio Neto.