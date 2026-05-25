Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CBF cria comissão contra violência e estuda mudar horários de jogos no Brasil

Mauro Carmélio Neto, presidente da Federação Cearense de Futebol, vai liderar grupo

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:17)
Jogada
Legenda: A CBF é a responsável pela administração do futebol nacional
Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Preocupada com o afastamento de torcedores dos estádios, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) criou uma comissão antiviolência para debater e aprofundar medidas que tragam mais seguranças aos estádios, no entorno e também aos CTs dos clubes. Entre elas está a mudança de horários das partidas que ocorrem no período da noite. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (25), em evento realizado no Rio de Janeiro, com a presença de clubes das Séries A e B. Mauro Carmélio Neto, presidente da Federação Cearense de Futebol, vai dirigir o grupo e explica os pontos a serem trabalhados. 

A entidade realizou uma pesquisa, no final de 2025, que apontou que 35% dos torcedores deixaram de ir aos estádios por falta de segurança ou por receio da violência. Crianças e idosos também fazem parte de um público mais vulnerável e, entre 74% dos entrevistados não consideram partidas de futebol um evento seguro para levá-los.

- A CBF detectou que grande parte da população entende o futebol, os estádios, como ambientes ainda violentos. E aí, criou essa comissão para que possamos atuar em várias frentes para tentar mudar esse entendimento - afirmou Carmélio ao Diário do Nordeste. 

- Inicialmente fizemos um comparativo de alguns pontos com outras ligas na Europa, com Espanha, Inglaterra e Alemanha. E foi identificado que ainda precisamos melhorar em alguns pontos, como por exemplo: as ordens de banimento de torcedores que não estão integrados ao Brasil inteiro. Cada estado tem a sua. O torcedor que está banido do seu estado acaba acessando outro estado - completou.

HORÁRIOS DOS JOGOS

Os horários dos jogos, principalmente aqueles que ocorrem no período da noite, foram outro tema debatido na reunião. Visando reaproximar os torcedores dos estádios e, assim, mitigar qualquer sensação de insegurança, a CBF pode mudar as partidas para o período da tarde.

“A CBF não pode mudar sem ter a anuência dos clubes e detentores dos direitos de transmissão. Então ainda haverá uma discussão mais aprofundada para discutir o tema. A ideia é colocar mais jogos durante a tarde e menos jogos no domingo às 20h30. O horário de 19h durante a semana também foi bem criticado”, destacou Carmélio Neto. 

homem em pé
Legenda: Mauro Carmélio Neto, presidente da FCF.
Foto: Arquivo Pessoal

OUTRAS  MEDIDAS

Mauro também cita o problema da falta de treinamento dos seguranças que ficam no entorno do gramado. Outra questão é a busca por uma melhor regulação da legislação quando se trata de punições a infratores, para que elas possam ser mais efetivas e aplicadas a indivíduos e não a CNPJ. O presidente da FCF explica que o grupo criado pela maior entidade do futebol brasileiro vai atuar especialmente em quatro frentes. Ele explica quais são.

  • Unificação desses bancos de dados de torcedores impedidos de entrar nos estádios. Quem não puder entrar em estádio do Ceará também estará impedido de entrar em Pernambuco, Rio de Janeiro, etc; 

  • “A CBF vai fazer um acompanhamento mais ativo de processos judiciais que ocorrem sobre o assunto. Também vai processar e tentar punições cíveis e criminais contra indivíduos que cometam atos no futebol;

  • Ampliação da regra do Manual de Competições que fala sobre o maior zelo que os clubes têm que ter em relação à violência. Hoje fica muito restrito ao estádio e ao entorno. A CBF quer ampliar esse entendimento também aos CTs dos clubes, para evitar qualquer tipo de ato de vandalismo e ameaça a jogadores. Por isso, vai alterar o manual de competições;

  • Alguns casos mais graves, como distúrbios em jogo, possam ser julgados pelo STJD mesmo que seja uma competição estadual, dependendo da gravidade.” 


Após as inscrições, os membros serão selecionados e a composição do grupo será divulgada. Em seguida, será marcada a primeira reunião. O presidente da FCF destaca o reconhecimento em liderar o grupo.

“Enxergo com muita honra e responsabilidade essa missão. Entendo que a nomeação é fruto de um bom trabalho que a Federação faz no combate a violência nos estádios aqui no estado. Amanhã vamos soltar a portaria e oportunizar que os clubes e federações possam se inscrever para participar como membros da comissão”, concluiu Carmélio Neto. 

 
Assuntos Relacionados
Fachada da CBF

Jogada

CBF cria comissão contra violência e estuda mudar horários de jogos no Brasil

Mauro Carmélio Neto, presidente da Federação Cearense de Futebol, vai liderar grupo

Crisneive Silveira Há 1 hora
jogadoras

Jogada

Brasil x Estados Unidos: 25 mil ingressos vendidos; novo lote para jogo no Castelão será liberado

Amistoso da Seleção feminina será no dia 9 de junho

Crisneive Silveira 25 de Maio de 2026
vídeo

Jogada

Richard avança na recuperação e deve voltar ao Ceará no próximo jogo

Goleiro está recuperado de uma lesão no ligamento do ombro

Daniel Farias 25 de Maio de 2026
James Rodríguez

Jogada

Colômbia na Copa: atletas de Flamengo, Vasco, Palmeiras e Athletico-PR são lembrados em convocação

A estreia no Mundial será diante do Uzbequistão, no dia 17 de junho

Liuê Góis 25 de Maio de 2026
Lamine Yamal

Jogada

Com Lamine Yamal e sem atletas do Real Madrid, Espanha é convocada para a Copa do Mundo

Atual campeã da Eurocopa, a Fúria vai em busca do bicampeonato e aparece entre as favoritas ao título

Liuê Góis 25 de Maio de 2026
Luciano Juba em ação pelo Bahia

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 25 de maio de 2026

Alexandre Mota 25 de Maio de 2026