Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (25)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 25 de maio de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (25) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (25)
CAMPEONATO ALEMÃO (PLAYOFF DE REBAIXAMENTO)
- 15h30 | Paderborn x Wolfsburg | CazéTV e Sportv
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO
- 17h30 | São Paulo (F) x Santos (F) | Sportv
- 21h | Corinthians (F) x Mixto (F) | TV Brasil
CAMPEONATO BRASILEIRO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 19h | Botafogo-SP x Athletic Club-MG | ESPN e Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 20h | Coritiba x Bahia | Sportv e Premiere
Assuntos Relacionados