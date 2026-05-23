Ferroviário garante classificação antecipada na Série D; Iguatu segue líder do grupo

O Ferroviário venceu o Altos por 3 a 1 e garantiu classificação antecipada na Série D do Brasileirão. Além do time coral, o Tirol também entrou em campo pela oitava rodada da competição neste sábado (23) e ficou no empate diante do IAPE.

No PV, o Tubarão da Barra superou o adversário piauiense com gols de Ciel, Mena e Carlinhos. Robinho descontou para o adversário. O resultado deixa a equipe cearense na liderança do Grupo A7 com 17 pontos. O Ferroviário volta a campo9 na segunda-feira (1), quando encara o Tirol.

Já o Iguatu segue líder do Grupo A6 com folga. A equipe cearense tem seis 16 pontos somados, seis a mais que o segundo colado, o Parnahyba. Fora de casa, o grupo ficou no empate de 1 a 1 e mantém invencibilidade na competição. Matheus Lima balançou as redes para o Azulão. O próximo adversário será o vice-líder, no sábado (30), no Morenão.

Outras três equipes cearense entram em campo pela Série D neste na rodada. Neste domingo (24), o Maracanã visita o Parnahyba, às 16 horas. No mesmo horário, mas na terça (26), o Atlético-CE encara o Tirol, no PV.