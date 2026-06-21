CRB x Fortaleza na Série B: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

O Fortaleza tem mais um desafio pela Série B em meio à disputa da Copa do Mundo 2026. Neste domingo (21), às 16h, o Tricolor visita o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 14ª rodada da competição nacional.

Do lado tricolor, o objetivo é se recuperar após a derrota por 3 a 0 para o América-MG, dentro de casa. Já o Alvirrubro chega pressionado por uma sequência de três partidas sem vencer. No compromisso mais recente, a equipe alagoana empatou em 3 a 3 com o Atlético-GO depois de abrir vantagem de três gols.

Recentemente, os dois clubes se enfrentaram pela Copa do Brasil, com o Tricolor levando a melhor e garantindo a classificação. No histórico do confronto são 37 partidas, com 15 vitórias do Leão do Pici, 12 empates e 10 triunfos do Galo da Pajuçara.

Onde assistir

A partida terá transmissão da RedeTV!, SportyNet, ESPN e Disney+.

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CRB busca acabar com sequência negativa

Os três jogos sem vitória começam a gerar preocupação no CRB. Nesse período, a equipe acumulou duas derrotas e um empate. O resultado mais recente teve gosto amargo, já que o time alagoano chegou a abrir 3 a 0 sobre o Atlético-GO antes de sofrer a reação.

A principal meta é voltar a vencer para se afastar da parte inferior da tabela. Atualmente, o clube está duas posições acima da zona de rebaixamento, com quatro pontos de vantagem para o Z-4.

Além da instabilidade em campo, o time alagoano convive com outras questões. O destaque da equipe, Dadá Belmonte, tem despertado interesse de clubes como Vitória e Sport. Outro problema é o transfer ban aplicado pela Fifa, que impede o clube de registrar jogadores na próxima janela de transferências.

Fortaleza tenta voltar a vencer

A derrota para o América-MG aumentou a necessidade de pontuar fora de casa. O discurso foi adotado pelo técnico Thiago Carpini após o revés na última rodada. Longe do Castelão, o Fortaleza vem de vitória sobre o Náutico em sua saída mais recente.

Para o confronto, o treinador terá os retornos de Rodriguinho e Miritello, que ficaram fora da última partida por lesão. A tendência é que ambos iniciem entre os titulares. Já Brítez segue no departamento médico e permanece como desfalque.

Até aqui, o Leão disputou sete partidas como visitante na Série B, com duas vitórias, dois empates e três derrotas, aproveitamento de aproximadamente 38%.

Prováveis escalações

CRB

Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Patrick de Lucca; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Fortaleza

João Ricardo; Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal; Rodriguinho, Lucas Sasha, Rodrigo e Mucuri; Vitinho, Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Ficha técnica

Jogo: CRB x Fortaleza

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 14ª rodada

Data: 21 de junho de 2026 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

Quarto árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

VAR: Rafael Traci (SC)