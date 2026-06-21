Espanha goleia a Arábia Saudita por 4 a 0 e se recupera após tropeço na estreia

Yamal, com 18 anos, tornou-se o 8º jogador mais jovem a fazer um gol em Copas do Mundo

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
21 de Junho de 2026 - 14:51 (Atualizado às 15:02)
capa da noticia
Legenda: A Espanha se recuperou do mau começo na Copa do Mundo
Foto: Fifa / Divulgação
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

A Espanha venceu a Arábia Saudita com facilidade, com goleada de 4 a 0, neste domingo (21), em Atlanta, nos Estados Unidos, pela 2ª rodada da Copa do Mundo. Na estreia, os espanhóis haviam empatado sem gols contra Cabo Verde.

Com o resultado, a Espanha assumiu a liderança do Grupo H, com 4 pontos, contra 1 da Arábia Saudita. Uruguai e Cabo Verde, que também somam 1 ponto cada, se enfrentam às 19h de Brasília.

Recorde espanhol

Os gols foram marcados por Yamal e Oyarzabal (duas vezes), no 1º tempo, e por Al-Tambakti, contra, no 2º tempo.

Yamal, com 18 anos e 343 dias, tornou-se o 8º jogador mais jovem a fazer um gol em Copas do Mundo.

Jogo decisivo

Na última rodada, a Espanha enfrenta o Uruguai, na sexta-feira (26), às 21h, em Guadalajara, no México. Já a Arábia Saudita pega Cabo Verde, no mesmo horário, em Houston, nos EUA.

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Espanha goleia a Arábia Saudita por 4 a 0 e se recupera após tropeço na estreia
Jogada

Espanha goleia a Arábia Saudita por 4 a 0 e se recupera após tropeço na estreia

Yamal, com 18 anos, tornou-se o 8º jogador mais jovem a fazer um gol em Copas do Mundo

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Técnico do Botafogo-SP diz que foi sondado pelo Ceará, mas que preferiu ficar no time
Jogada

Técnico do Botafogo-SP diz que foi sondado pelo Ceará, mas que preferiu ficar no time

O Botafogo-SP de Cláudio Tencati venceu o Ceará por 1 a 0, nesse sábado (20)

Redação

Imagem da notícia 'Ceará não pode depender do Melk', avalia técnico Batatais
Jogada

'Ceará não pode depender do Melk', avalia técnico Batatais

O treinador chamou a atenção do elenco após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP

Redação

Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (21)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (21)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 21 de junho de 2026

Redação

Imagem da notícia CRB x Fortaleza: Acompanhe ao vivo o jogo válido pela 14ª rodada da Série B
Jogada

CRB x Fortaleza: Acompanhe ao vivo o jogo válido pela 14ª rodada da Série B

Equipes se enfrentam no Estádio Rei Pelé

Liuê Góis

Imagem da notícia Jogos da Copa do Mundo 2026 neste domingo (21/06): onde assistir e horário
Jogada

Jogos da Copa do Mundo 2026 neste domingo (21/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste domingo (21).

Redação