Espanha goleia a Arábia Saudita por 4 a 0 e se recupera após tropeço na estreia

A Espanha venceu a Arábia Saudita com facilidade, com goleada de 4 a 0, neste domingo (21), em Atlanta, nos Estados Unidos, pela 2ª rodada da Copa do Mundo. Na estreia, os espanhóis haviam empatado sem gols contra Cabo Verde.
Com o resultado, a Espanha assumiu a liderança do Grupo H, com 4 pontos, contra 1 da Arábia Saudita. Uruguai e Cabo Verde, que também somam 1 ponto cada, se enfrentam às 19h de Brasília.
Recorde espanhol
Os gols foram marcados por Yamal e Oyarzabal (duas vezes), no 1º tempo, e por Al-Tambakti, contra, no 2º tempo.
Yamal, com 18 anos e 343 dias, tornou-se o 8º jogador mais jovem a fazer um gol em Copas do Mundo.
Jogo decisivo
Na última rodada, a Espanha enfrenta o Uruguai, na sexta-feira (26), às 21h, em Guadalajara, no México. Já a Arábia Saudita pega Cabo Verde, no mesmo horário, em Houston, nos EUA.