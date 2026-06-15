Espanha empata com Cabo Verde no primeiro 0x0 da Copa do Mundo de 2026

A partida foi válida pela 1ª rodada do Grupo H do Mundial

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
15 de Junho de 2026 - 12:30 (Atualizado às 15:04)
capa da noticia
Legenda: A Espanha ficou no empate sem gols com Cabo Verde
Foto: Roberto Schmidt / AFP

Na abertura do Grupo H da Copa do Mundo, a Espanha empatou sem gols com Cabo Verde, nesta segunda-feira (15), em Atlanta, nos EUA. O grande nome da partida foi o goleiro Vozinha, de 40 anos, que fez diversas defesas importantes e entrou para a história na estreia da seleção africana.

Deste modo, cada equipe somou um ponto na chave. O complemento da 1ª rodada ocorre com o confronto entre Arábia Saudita x Uruguai, às 19h, em Miami, nos EUA.

O jogo

A Espanha iniciou a partida com baixo ritmo e foi intensificando as investidas contra Cabo Verde no decorrer do 1º tempo. Apesar disso, o grande nome da etapa inicial foi o goleiro Vozinha, de 40 anos. Capitão da seleção africana, o arqueiro fechou o gol e impediu os espanhóis de abrirem o placar.

O lance europeu de maior perigo foi aos 41, quando Cucurella chega na linha de fundo e cruzou  para Ferran Torres finalizar no travessão. No rebote, Vozinha fez a intervenção.

Na volta do intervalo, o volume espanhol aumentou, mas não foi suficiente. Aos 25, o técnico Luis de la Fuente até tirou mexeu no time com a entrada de Lamine Yamal, fez a pressão aumentar, e seguiu com problemas ofensivos, além da grande exibição de Vozinha. Deste modo, a Copa teve o primeiro 0x0 do Mundial de 2026. 

Escalações

  • Espanha | Unai Simón; Llorente, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri (Nico Williams), Pedri e Fabián Ruiz (Lamine Yamal); Oyarzábal, Gavi (Merino) e Ferrán Torres (Dani Olmo). Técnico: Luis de la Fuente.
  • Cabo Verde | Vozinha; Steven Moreira, Diney, Pico Lopes e Sidny Cabral (João Paulo); Kevin Pina, Laros Duarte (Leroy Duarte), Jovane Cabral (Willy Semedo) e Jamiro Monteiro (Arcanjo); Ryan Mendes e Livramento (Nuno da Costa). Técnico: Bubista.

Espanha 0x0 Cabo Verde | Ficha técnica

  • Competição: Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo H
  • Data: segunda-feira, 15 de junho de 2026
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Cartões amarelos: Pedri (ESP) e Sidny Cabral (CBV)
  • Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)
  • Assistentes: Mohammad Al-Kalaf (JOR) e Ahmad Al-Roalle (JOR)
  • VAR: Joe Dickerson (EUA)
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/futebol internacional Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Com seis remanescentes da geração que eliminou o Brasil, Bélgica estreia na Copa do Mundo
Jogada

Com seis remanescentes da geração que eliminou o Brasil, Bélgica estreia na Copa do Mundo

Seleção belga aposta na experiência de Courtois, De Bruyne, Lukaku e companhia para tentar transformar a “geração de ouro” em campeã mundial

Liuê Góis

Há 46 minutos

Imagem da notícia Convocado pelo LinkedIn: jogador de Cabo Verde quase ignorou mensagem e hoje joga a Copa do Mundo
Jogada

Convocado pelo LinkedIn: jogador de Cabo Verde quase ignorou mensagem e hoje joga a Copa do Mundo

Roberto Lopes atuava normalmente no futebol europeu quando recebeu, em 2019, uma mensagem da Federação Cabo-Verdiana de Futebol.

Redação

Há 53 minutos

Imagem da notícia Monitor antirracista da Fifa solicita afastamento de árbitro de vídeo após suposto gesto neonazista
Jogada

Monitor antirracista da Fifa solicita afastamento de árbitro de vídeo após suposto gesto neonazista

Fato ocorreu durante a transmissão de Alemanha x Curaçao, no último domingo. Shaun Evans fez um sinal de "OK" com a mão direita na sua perna direita

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Além de Cabo Verde e Brasil, quais outras seleções falam português na Copa do Mundo 2026?
Jogada

Além de Cabo Verde e Brasil, quais outras seleções falam português na Copa do Mundo 2026?

Cabo Verde faz sua estreia na Copa do Mundo contra a Espanha e chamou a atenção pelo idioma.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Vozinha: entenda curioso apelido de goleiro de Cabo Verde
Jogada

Vozinha: entenda curioso apelido de goleiro de Cabo Verde

O nome do jogador também tem relação com o futebol brasileiro.

Alexandre Mota

Há 1 hora

Imagem da notícia Espanha empata com Cabo Verde no primeiro 0x0 da Copa do Mundo de 2026
Jogada

Espanha empata com Cabo Verde no primeiro 0x0 da Copa do Mundo de 2026

A partida foi válida pela 1ª rodada do Grupo H do Mundial

Redação

Há 2 horas