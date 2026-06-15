Espanha empata com Cabo Verde no primeiro 0x0 da Copa do Mundo de 2026

Na abertura do Grupo H da Copa do Mundo, a Espanha empatou sem gols com Cabo Verde, nesta segunda-feira (15), em Atlanta, nos EUA. O grande nome da partida foi o goleiro Vozinha, de 40 anos, que fez diversas defesas importantes e entrou para a história na estreia da seleção africana.
Deste modo, cada equipe somou um ponto na chave. O complemento da 1ª rodada ocorre com o confronto entre Arábia Saudita x Uruguai, às 19h, em Miami, nos EUA.
O jogo
A Espanha iniciou a partida com baixo ritmo e foi intensificando as investidas contra Cabo Verde no decorrer do 1º tempo. Apesar disso, o grande nome da etapa inicial foi o goleiro Vozinha, de 40 anos. Capitão da seleção africana, o arqueiro fechou o gol e impediu os espanhóis de abrirem o placar.
O lance europeu de maior perigo foi aos 41, quando Cucurella chega na linha de fundo e cruzou para Ferran Torres finalizar no travessão. No rebote, Vozinha fez a intervenção.
Na volta do intervalo, o volume espanhol aumentou, mas não foi suficiente. Aos 25, o técnico Luis de la Fuente até tirou mexeu no time com a entrada de Lamine Yamal, fez a pressão aumentar, e seguiu com problemas ofensivos, além da grande exibição de Vozinha. Deste modo, a Copa teve o primeiro 0x0 do Mundial de 2026.
Escalações
- Espanha | Unai Simón; Llorente, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri (Nico Williams), Pedri e Fabián Ruiz (Lamine Yamal); Oyarzábal, Gavi (Merino) e Ferrán Torres (Dani Olmo). Técnico: Luis de la Fuente.
- Cabo Verde | Vozinha; Steven Moreira, Diney, Pico Lopes e Sidny Cabral (João Paulo); Kevin Pina, Laros Duarte (Leroy Duarte), Jovane Cabral (Willy Semedo) e Jamiro Monteiro (Arcanjo); Ryan Mendes e Livramento (Nuno da Costa). Técnico: Bubista.
Espanha 0x0 Cabo Verde | Ficha técnica
- Competição: Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo H
- Data: segunda-feira, 15 de junho de 2026
- Horário: 13h (de Brasília)
- Cartões amarelos: Pedri (ESP) e Sidny Cabral (CBV)
- Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)
- Assistentes: Mohammad Al-Kalaf (JOR) e Ahmad Al-Roalle (JOR)
- VAR: Joe Dickerson (EUA)