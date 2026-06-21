Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (21)

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (21)

COPA DO MUNDO

13h | Espanha x Arábia Saudita | CazéTV

16h | Bélgica x Irã | CazéTV

19h | Uruguai x Cabo Verde | CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

22h | Nova Zelândia x Egito | CazéTV, Globo e Sportv

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

11h | Avaí x Cuiabá | Disney+

16h | CRB x Fortaleza | RedeTV!, SportyNet, ESPN e Disney+

17h | São Bernardo x Juventude | Premiere

18h30 | Goiás x Operário-PR | SportyNet, Xsports e Disney+