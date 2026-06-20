Copa 2026 Dia #10: Holanda goleia, Alemanha avança, Neuer bate recorde e Curaçao faz história

Dez dias de Copa do Mundo e teve goleada, seleções garantidas na próxima fase, recorde quebrado e muito mais. Vem conferir os principais fatos deste sábado (20), que marcou mais uma etapa da segunda rodada da competição da Fifa.

HOLANDA 5 X 1 SUÉCIA

A Laranja entrou em campo e atropelou a Suécia sem dó, no Texas. Com o resultado, a equipe assumiu a liderança do Grupo F e está próximo de se garantir na fase dos 16 avos de final da competição. Brobbey, Gakpo e Summervile marcaram para a Holanda.

Inclusive, o segundo gol de Brobbey foi o de número 100 daquela seleção em Copas do Mundo. Elanga descontou para os suecos, que ficaram em segundo do grupo. Veja mais aqui.

ALEMANHA 2 X 1 COSTA DO MARFIM

Um jogaço! Quem esperava superioridade da Alemanha diante da Costa do Marfim, viu um duelo disputado e cheio de lances de perigo. Os alemães venceram a partida nos minutos finais, de virada, por 2 a 1. A partida ocorreu no Estádio de Toronto, no Canadá. Kessié abriu o placar para os marfinenses e Undev (2x) virou para os alemães.

Com o resultado, a Alemanha volta à segunda fase da Copa do Mundo desde 2014. O grupo não passou da fase de grupos nas edições de 2018 e 2022. A seleção fica em primeiro do Grupo E.

Além disso, Neuer se tornou o goleiro com mais jogos em Copas do Mundo da Fifa. Ele chegou a partida de número 21 na competição. Ele dividia a marca com o francês Hugo Lloris, que soma 20 partidas. Veja mais aqui.

EQUADOR 0 X 0 CURAÇAO

As equipes fizeram um jogo duro e ficaram no empate sem gols. As equipes se enfrentaram no Estádio do Kansas. O destaque da disputa foi o goleiro Room, que fechou o gol e segurou a pressão adversária. Assim, a equipe estreante conquistou o primeiro ponto da sua história no Mundial. Com o resultado, o Equador fica em terceiro e Curacao segue em último.