Holanda goleia Suécia por 5 a 1 e fica próxima da classificação para os 16 avos da Copa

A Holanda venceu a primeira na Copa do Mundo de 2026 ao golear a Suécia por 5 a 1, na tarde deste sábado (20), no Texas. Com o resultado, a Laranja Mecânica assumiu a liderança do Grupo F e fica próxima da classificação para os 16 avos de final do Mundial.

Os gols da Holanda foram marcados por Brobbey, Gakpo e Summervile. Elanga diminuiu para a Suécia. O duelo foi realizado no estádio Estádio de Houston. A partida marcou o alcance da marca de 100 gols pela seleção holandesa em Copas, que foi o segundo do jogo, marcado por Brobbey.

Os holandeses começaram avassaladores para cima dos suecos. Com menos de 17 minutos de jogo, o centroavante Brobbey já havia marcado duas vezes para os Oranjes. A parada para a hidratação foi importante para a Suécia, que voltou melhor, passou a pressionar e obrigou o goleiro Verbruggen a fazer boas intervenções.

Antes do intervalo, no entanto, a Holanda marcou o terceiro e esfriou os ânimos do adversário. Gakpo fez 3 a 0 já aos 47 minutos da primeira etapa. Apesar do placar elástico, os holandeses não tiraram o pé do acelerador e logo no início do segundo tempo ampliaram. Com 9 minutos, o atacante do Liverpool marcou o segundo dele.

A Suécia só conseguiu converter uma das 15 finalizações que tentou em gol. Elanga entrou na partida logo após o quarto gol holandês e quatro minutos depois diminuiu o placar. A reação, no entanto, parou por aí. Ainda houve tempo para Summerville fazer o quinto gol e devolver o placar que os suecos aplicaram na Tunísia no jogo de estreia.

O saldo de gols da seleção sueca, portanto, zerou, e isso pode pesar como critério de desempate na última rodada. O próximo adversário será o Japão, na quinta-feira (25) . Já a Holanda vai encarar a Tunísia no mesmo dia e horário e briga para confirmar avanço e pela primeira colocação do Grupo F.