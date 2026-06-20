Goleiro da Alemanha, Neuer alcança marca inédita em Copas do Mundo

Neuer se tornou o goleiro com mais jogos em Copas do Mundo da Fifa. A marca foi registrada neste sábado (20), na vitória da Alemanha diante da Costa do Marfim em duelo da segunda rodada do Grupo E. A partida, que ocorreu neste sábado (20), no Estádio de Toronto, no Canadá, foi a de número 21 do atleta na competição.

O alemão dividia a marca com o francês Hugo Lloris, que soma 20 partidas. Além deles, aparecem também no ranking o brasileiro Taffarel e Sepp Maier, os dois em terceiro lugar com 18 jogos somados.

Campeão Mundial em 2014, o jogador apareceu como supresa na lista do ténico Julian Nagelsmann para a disputa deste ano. Isso porque o jogador já havia anunciado aposentadoria da seleção ainda em 2024, após a Eurocopa.

Neuer terá chance de ampliar a marca no próximo desafio. A Alemanha enfrenta o Equador na última rodada da fase de grupos. O duelo será na quinta-feira (25), a partir das 17h (de Bra´silia), em Nova Jersey.