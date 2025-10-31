Diário do Nordeste
Série D de 2026 terá 96 clubes e representantes cearenses podem ser cinco; Veja quem já tem vaga

CBF divulgou a calendário do futebol brasileiro para 2026 com mudanças

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 01 de Outubro de 2025

Jogada

Série D: Veja os quatro confrontos que valem acesso para a Série C 2026

Oito equipes disputarão 4 vagas para a Série C em 2026

Vladimir Marques 25 de Agosto de 2025

Opinião

Opinião: Ciel foi a referência coral nos últimos 3 anos e o Ferrão precisará se reinventar sem ele

Jogador foi para o CSA após eliminação coral na Série D

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 15 de Agosto de 2025

Opinião

Sem representante cearense, veja todos os classificados para as Oitavas de Final da Série D

O Ferroviário foi eliminado para o ASA e ficou fora dos 16 que ainda sonham com o acesso

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 10 de Agosto de 2025

Opinião

Opinião: Eliminação do Ferroviário da Série D é duro golpe no projeto do clube

Tubarão da Barra foi eliminado na 2ª Fase da Série D ao cair para o ASA

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 10 de Agosto de 2025
Atletas de Ferroviário e ASA em ação

Jogada

Ferroviário perde para o ASA e é eliminado na Série D de 2025

O time coral se despediu na 2ª fase da competição nacional

Alexandre Mota 09 de Agosto de 2025
Foto de Marcelo Vilar, técnico do Ferroviário, que foi submetido a uma cirurgia no coração

Jogada

Técnico do Ferroviário passa por cirurgia no coração; veja estado de saúde

Marcelo Vilar não estará à beira do gramado na decisão contra o ASA, na Série D

Daniel Farias 08 de Agosto de 2025

Jogada

Ferroviário precisará de feito inédito na Série D para se classificar diante do ASA

Tubarão da Barra enfrentar o time alagoano no sábado fora de casa

Vladimir Marques 07 de Agosto de 2025
Foto de Ferroviário x ASA pela Série D

Jogada

Ferroviário joga mal, perde para ASA no PV e tem missão difícil para o jogo da volta

Equipes se enfrentam neste sábado (19) pelo jogo de ida da 2ª Fase

Ian Laurindo* 02 de Agosto de 2025

Jogada

CBF divulga tabela detalhada da 2ª Fase da Série D; Veja jogos do Ferroviário

Tubarão da Barra enfrenta o ASA em dois jogos

Vladimir Marques 29 de Julho de 2025
