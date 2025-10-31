CBF divulgou a calendário do futebol brasileiro para 2026 com mudanças
Oito equipes disputarão 4 vagas para a Série C em 2026
Jogador foi para o CSA após eliminação coral na Série D
O Ferroviário foi eliminado para o ASA e ficou fora dos 16 que ainda sonham com o acesso
Marcelo Vilar não estará à beira do gramado na decisão contra o ASA, na Série D
Tubarão da Barra enfrentar o time alagoano no sábado fora de casa
Tubarão da Barra enfrenta o ASA em dois jogos