Sem representante cearense, veja todos os classificados para as Oitavas de Final da Série D
O Ferroviário foi eliminado para o ASA e ficou fora dos 16 que ainda sonham com o acesso
Estão definidos os 16 classificados para as Oitavas de Final da Série D do Campeonato Brasileiro. E sem representante cearense, já que o Ferroviário foi eliminado para o ASA/AL, com duas derrotas.
Além do Ferroviário, outras equipes tradicionais foram eliminadas na 2ª Fase: Portuguesa/SP, Sampaio Corrêa, Luverdense e Joinville.
Sete times do Nordeste ainda estão na competição: Santa Cruz/PE, América-RN, ASA/AL, Maranhão, Central/PE, Imperatriz e Altos/PI.
Lembrando que apenas no próximo mata-mata vale o acesso.
Veja os confrontos das Oitavas de Final da Série D:
Maranhão x Central
Imperatriz x América-RN
Santa Cruz x Altos
Manauara x ASA
Goiatuba x Aparecidense
Rio Branco-ES x Inter de Limeira
Cianorte x Mixto-MT
Ceilândia x Barra-SC