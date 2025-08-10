Sem representante cearense, veja todos os classificados para as Oitavas de Final da Série D

Estão definidos os 16 classificados para as Oitavas de Final da Série D do Campeonato Brasileiro. E sem representante cearense, já que o Ferroviário foi eliminado para o ASA/AL, com duas derrotas.

Além do Ferroviário, outras equipes tradicionais foram eliminadas na 2ª Fase: Portuguesa/SP, Sampaio Corrêa, Luverdense e Joinville.

Sete times do Nordeste ainda estão na competição: Santa Cruz/PE, América-RN, ASA/AL, Maranhão, Central/PE, Imperatriz e Altos/PI.

Lembrando que apenas no próximo mata-mata vale o acesso.

Veja os confrontos das Oitavas de Final da Série D:

Maranhão x Central

Imperatriz x América-RN

Santa Cruz x Altos

Manauara x ASA

Goiatuba x Aparecidense

Rio Branco-ES x Inter de Limeira

Cianorte x Mixto-MT

Ceilândia x Barra-SC