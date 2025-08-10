Opinião: Eliminação do Ferroviário da Série D é duro golpe no projeto do clube

Não deu para o Ferroviário, que foi eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro no último sábado. A eliminação para o ASA/AL foi justa, com duas derrotas, e continuar na Série D para 2026 é muito ruim para o clube, que virou SAF esse ano e tem um projeto para crescer no cenário nacional.

A SAF coral, liderada por um grupo português, prevê o seguinte investimento.

Na Série D → R$ 10 milhões por ano

Na Série C → R$ 15 milhões por ano

Na Série B → R$ 25 milhões por ano

Na Série A → R$ 50 milhões por ano

Legenda: O Ferroviário foi eliminado pelo ASA com duas derrotas Foto: Adonias Júnior / ASA



Ou seja, o clube na Série C teria mais investimentos, e possibilitaria uma equipe mais forte. Se consolidar na Série C seria um cenário ideal, para um clube tradicional, mas que não joga a Série B do Brasileiro desde 1991.

Diferente dos anos 90, hoje a Série B é muito estruturada, de pontos corridos e com equipes de investimento alto.

Chegar lá precisa ser um objetivo, mas estar na Série C e se consolidar lá em busca de um acesso seria o cenário mais realista. O Floresta, por exemplo, está no seu 5º ano seguido de Série C, e este ano, está lutando para ir ao mata-mata pela 1ª vez.

O que o Ferroviário não pode é ficar na Série D. Eu sei que não é fácil fazer futebol nas divisões inferiores e orçamento limitado, mas o Ferrão tem tradição e potencial para estar pelo menos na Série C.

O que o Tubarão precisa agora, é ganhar a Fares Lopes, garantir vaga na Copa do Brasil e cotas altas, e se estruturar para 2026.

O elenco que jogou a Série D tem problemas, limitações visíveis e para 2026, o time precisa ser mais competitivo.