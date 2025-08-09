Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

ASA x Ferroviário pelo Brasileiro da Série D: veja horário, palpites e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado (9) pelo jogo de volta da 2ª Fase

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Ferroviário perdeu o jogo de ida no PV e precisará reverter fora de casa
Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

Neste sábado (9), o Ferroviário enfrenta o ASA/AL, às 17h, pela Série D do Campeonato Brasileiro, no estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL).

No jogo de ida, Ferrão perdeu por 1x0 no Presidente Vargas e por isso, precisará reverter a vantagem do ASA para avançar. Se vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Se vencer por dois gols, avança no tempo normal.

O atacante Ciel mostrou confiança em reverter o resultado e classificar o Tubarão da Barra para a 3ª Fase da Série D.

A expectativa é das melhores. Estamos focados no objetivo. Tivemos uma semana agradável e estamos focados em fazermos um jogo totalmente diferente da primeira partida. É colocar em prática o que treinador pediu e conquistar o objetivo que é a classificação. Que o torcedor acredite sempre, não está nada perdido, tem a segunda parte em Arapiraca".
Ciel
Atacante do Ferroviário

Sem Vilar

O Ferroviário não terá o técnico Marcelo Vilar orientando a equipe no gramado. O técnico treinador não pôde acompanhar a delegação coral na viagem para Arapiraca devido a recomendações médicas.

Marcelo passou recentemente por um procedimento cirúrgico no coração, realizado com sucesso, e encontra-se em plena recuperação. No entanto, por orientação da equipe médica, ele seguirá em observação nos próximos dias, evitando qualquer tipo de esforço ou deslocamento que possa comprometer sua evolução clínica. Dessa forma, o auxiliar técnico José Quadros estará à frente da equipe na partida de amanhã.

Onde Assistir

Verdinha e Metrópoles

Palpite
 
inter@

 
 
Prováveis escalações 

Ferroviário

João Vitor, Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso e Ailton Santos, Willyam Maranhão, Ramires, Gharib, Natan, Kiuan, e Ciel. Técnico: José Quadros
 
ASA/AL

Matheus, Cristian Lucca, Zulu, Paulinho, Charles, Guilherme Borges, Sammuel, Fabrício Bigode, Marcelo Toscano, Will e Keliton. Técnico: Ranielle Ribeiro

Arbitragem

Árbitro: Emerson Souza Silva BA
Assistente 1: Edevan de Oliveira Pereira BA
Assistente 2: Patricia dos Reis do Nascimento BA
Assuntos Relacionados

Jogada

ASA x Ferroviário pelo Brasileiro da Série D: veja horário, palpites e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado (9) pelo jogo de volta da 2ª Fase

Vladimir Marques Há 1 hora
Fortaleza e Botafogo no Brasileirão 2024

Jogada

Fortaleza x Botafogo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão

Fernanda Alves Há 2 horas

Jogada

Pedro Raul exalta fase do Ceará e se cobra por mais gols: 'Quero fazer gol em todas as partidas'

Atacante tem 14 gols com a camisa do Vozão

Vladimir Marques 08 de Agosto de 2025

Jogada

Palmeiras tem três desfalques para enfrentar o Ceará; veja provável escalação

O Verdão recebe o Vozão no domingo (10), às 16 horas no Allianz Parque

Vladimir Marques 08 de Agosto de 2025
Rinaldo, o homem-raio

Jogada

Rinaldo, o Homem-Raio: ídolo do Fortaleza completa 50 anos | Jogada do Leão #27

Episódio tem uma entrevista exclusiva com Rinaldo

Redação 08 de Agosto de 2025

Jogada

Botafogo terá sete desfalques contra o Fortaleza; veja lista de relacionados

Glorioso enfrenta o Tricolor de Aço neste sábado (9) pela Série A

Vladimir Marques 08 de Agosto de 2025