ASA x Ferroviário pelo Brasileiro da Série D: veja horário, palpites e escalações

Neste sábado (9), o Ferroviário enfrenta o ASA/AL, às 17h, pela Série D do Campeonato Brasileiro, no estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL).

No jogo de ida, Ferrão perdeu por 1x0 no Presidente Vargas e por isso, precisará reverter a vantagem do ASA para avançar. Se vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Se vencer por dois gols, avança no tempo normal.

O atacante Ciel mostrou confiança em reverter o resultado e classificar o Tubarão da Barra para a 3ª Fase da Série D.

A expectativa é das melhores. Estamos focados no objetivo. Tivemos uma semana agradável e estamos focados em fazermos um jogo totalmente diferente da primeira partida. É colocar em prática o que treinador pediu e conquistar o objetivo que é a classificação. Que o torcedor acredite sempre, não está nada perdido, tem a segunda parte em Arapiraca". Ciel Atacante do Ferroviário

Sem Vilar

O Ferroviário não terá o técnico Marcelo Vilar orientando a equipe no gramado. O técnico treinador não pôde acompanhar a delegação coral na viagem para Arapiraca devido a recomendações médicas.

Marcelo passou recentemente por um procedimento cirúrgico no coração, realizado com sucesso, e encontra-se em plena recuperação. No entanto, por orientação da equipe médica, ele seguirá em observação nos próximos dias, evitando qualquer tipo de esforço ou deslocamento que possa comprometer sua evolução clínica. Dessa forma, o auxiliar técnico José Quadros estará à frente da equipe na partida de amanhã.

Onde Assistir

Verdinha e Metrópoles

Prováveis escalações

Ferroviário

João Vitor, Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso e Ailton Santos, Willyam Maranhão, Ramires, Gharib, Natan, Kiuan, e Ciel. Técnico: José Quadros



ASA/AL

Matheus, Cristian Lucca, Zulu, Paulinho, Charles, Guilherme Borges, Sammuel, Fabrício Bigode, Marcelo Toscano, Will e Keliton. Técnico: Ranielle Ribeiro

Arbitragem

Árbitro: Emerson Souza Silva BA

Assistente 1: Edevan de Oliveira Pereira BA

Assistente 2: Patricia dos Reis do Nascimento BA