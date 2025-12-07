Sem Ceará e Fortaleza, veja times que jogarão a Série A do Brasileiro em 2026

Com o encerramento da Série A do Brasileiro neste domingo (7), definiu todos os participantes para a edição 2026.

Ceará e Fortaleza tiveram seus rebaixamento definidos ao fim da 38ª rodada. Eles se juntaram a Juventude e Sport, que já tinham caído com antecedência.

E com as chegadas de Coritiba, Athletico/PR, Chapecoense e Remo, que subiram da B há algumas semanas.

Veja todos os clubes que jogarão da elite em 2026:

Flamengo (Campeão da Série A)

Palmeiras (Vice-Campeão da Série A)

Cruzeiro (3º colocado da Série A)

Mirassol (4º colocado da Série A)

Fluminense (5º colocado da Série A)

Botafogo (6º colocado da Série A)

Bahia (7º colocado da Série A)

São Paulo (8º colocado da Série A)

Grêmio (9º colocado da Série A)

Bragantino (10º colocado da Série A)

Atlético-MG (11º colocado da Série A)

Santos (12º colocado da Série A)

Corinthians (13º colocado da Série A)

Vasco (14º colocado da Série A)

Vitória (15º colocado da Série A)

Internacional (16º colocado da Série A)

Coritiba (1º colocado da Série B)

Athletico/PR (2º colocado da Série B)

Chapecoense (3º colocado da Série B)

Remo (3º colocado da Série B)