Opinião: Ciel foi a referência coral nos últimos 3 anos e o Ferrão precisará se reinventar sem ele

Ciel deixou o Ferroviário e foi para o CSA. O movimento é natural após a eliminação coral na Série D do Brasileiro, com o experiente jogador indo jogar a reta final da Série C com o time alagoano.

A saída de Ciel é um baque coral, pois ele foi a referência da equipe nos últimos 3 anos. Em 101 jogos, foram 48 gols e 9 assistências.

O Ferrão se despediu dele com um post em sua conta oficial:

Decisivo

Nos melhores momentos corais, Ciel estava em campo, sendo decisivo no título da Série D do Brasileiro de 2023, no da Fares Lopes de 2024, e em jogos importantes de Série C, Cearense e Copa do Nordeste.

A saída dele forçará o time coral a se reinventar e buscar outra referência. A começar pela Copa Fares Lopes de 2025, que começará em outubro. O Ferrão é o atual campeão com gol de Ciel na final com o Floresta.

Legenda: Ciel foi o líder do elenco coral nos últimos anos e a principal referência técnica Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Caso o experiente atacante não retorne para 2026 - vale lembrar que a renovação dele para jogar a Série D foi complicada - o clube precisa buscar outro nome de peso para a temporada que vem.

A reformulação coral deve ser complicada, já que os investimentos da SAF mostraram-se modestos. Um indicativo importante será o nível do elenco para a Fares Lopes que deve ser base para o Estadual 2026.