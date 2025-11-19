Ferroviário oficializa SAF com europeus e diz estar pronto para ‘mudar de patamar’

O Ferroviário oficializou nesta terça-feira (19) a transformação do clube em Sociedade Anônima de Futebol (SAF), após meses de negociações e burocracias jurídicas. A SAF do clube foi comprada e será liderada pelo grupo europeu Makes.

Em fevereiro deste ano, conselheiros do Ferroviário aprovaram a venda de 90% da SAF do clube para a empresa Makes, que passa a gerir o futebol profissional do Tubarão da Barra e também as categorias Sub-20 e Sub-17 da base do clube cearense.

Os meses seguintes à aprovação foram, nas palavras do próprio Ferroviário, em nota oficial divulgada nesta terça, de “zelo, estudo, negociações intensas e responsabilidade jurídica, em um processo conduzido com cuidado, transparência e convicção”.

Legenda: Torcida do Ferroviário no estádio Presidente Vargas Foto: Kid Júnior/SVM

Resolvidas as pendências burocráticas, o clube oficializou a sua transformação em SAF, a qual passa a ser diretamente conduzida pelo Grupo Makes. Até então, havia um modelo de gestão compartilhada, entre associação e representantes da Makes.

PROMESSAS DA SAF DO FERROVIÁRIO

Na nota oficial publicada para anunciar a oficialização da SAF, o Ferroviário afirmou que a chegada da Makes simboliza, entre outras coisas, a “profissionalização total da gestão e a ampliação da estrutura e modernização da infraestrutura”.

“O Ferroviário está pronto para mudar de patamar. E a partir de hoje, com o apoio da Makes e a paixão da maior torcida da cidade, começamos uma nova caminhada — mais forte, mais unida e mais ambiciosa. A torcida coral pode esperar um clube estruturado, competitivo e preparado para construir alegrias e conquistas ano após ano”, completou.

Um dos pontos importantes é relacionado ao patrimônio e ao uso da Vila Olímpica Elzir Cabral. O patrimônio físico do clube não faz parte da negociação e permanecerá sob posse da associação, mas a SAF terá direito de uso integral da estrutura.

O contrato prevê inclusive o investimento de R$ 8 milhões até 2029 em melhorias na Vila Olímpica Elzir Cabral, centro de treinamentos do clube, localizado na Barra do Ceará. A SAF também será responsável pelo pagamento das folhas salariais dos funcionários administrativos e pela manutenção do local.

O acordo também prevê uma garantia mínima de orçamento para investimento no futebol pelos próximos dez anos. Na Série D, esse valor é de R$ 10 milhões por ano, na Série C é de R$ 15 milhões, na Série B é de R$ 25 milhões e na Série A é de R$ 50 milhões. Também será feito um investimento de R$ 3 milhões para o pagamento de dívidas do clube.

SITUAÇÃO DO CLUBE DENTRO DE CAMPO

O Ferroviário disputa atualmente a sua última competição da temporada 2025, a Taça Fares Lopes. O Tubarão da Barra ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo A, com cinco pontos conquistados em três rodadas disputadas até aqui.

Na última rodada da fase de grupos, o Ferroviário irá enfrentar o Fortaleza, buscando confirmar a vaga no mata-mata. Caso termine em primeiro, garante vaga direta para a semifinal. Caso fique em segundo ou terceiro, disputará as quartas de final.

Em 2025, o clube também disputou a Série D do Brasileirão, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. A equipe não conseguiu o acesso e, na próxima temporada, disputará mais uma vez a Série D, além de Campeonato Cearense. O time também pode disputar a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.