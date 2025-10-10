Diário do Nordeste
Enxame de abelhas atinge CT do Ferroviário e área é isolada pelo Corpo de Bombeiros; veja vídeo

No momento do ocorrido, estava acontecendo o treino da escolinha de futebol do Tubarão da Barra

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:12)
Jogada
Legenda: Os alunos correram para um supermercado ao lado do Centro de Treinamento para fugir das abelhas
Foto: Reprodução / Redes sociais

Na manhã desta sexta-feira (10), o Estádio Elzir Cabral, local de treinamento do Ferroviário, foi atingido por um ataque de abelhas. No momento do ocorrido, estava acontecendo o treino da escolinha de futebol do Tubarão da Barra. Alguns alunos que estavam no local foram picados, mas prontamente foram atendidos.

Segundo nota divulgada pelo clube, o enxame se originou no Sesi Barra e se alastrou até as dependências do time, localizado na Barra do Ceará. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e prestaram atendimento aos atletas, além de isolar a área e retirar as abelhas do ambiente.

CONFIRA A NOTA

"O Ferroviário Atlético Clube informa que, na manhã desta sexta-feira (10), um enxame de abelhas originado no Sesi da Barra atingiu parte das dependências do Estádio Elzir Cabral.

Alguns alunos que estavam no local foram picados, mas receberam atendimento imediato. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o isolamento da área, iniciando prontamente todos os protocolos de segurança e a retirada das abelhas do ambiente.

Durante o dia, as pessoas que residem na sede do clube serão realocadas temporariamente para uma pousada, enquanto o trabalho de controle e limpeza é concluído.

O Ferroviário reforça que todas as medidas estão sendo tomadas com prioridade à segurança de todos, e que até o final do dia o estádio estará totalmente regularizado e apto para receber, neste sábado (11), às 9h30, a grande final do Campeonato Cearense Sub-20 entre Ferroviário e Fortaleza.

O clube agradece a compreensão e a rápida atuação das autoridades competentes."

