Volante Fernando Sobral se despede do Ceará: 'Gratidão eterna'

Jogador atuou pelo Vovô por empréstimo em 2025 e retorna ao Cuiabá

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:41)
Jogada
Legenda: Fernando Sobral em campo pelo Ceará
Foto: KID JUNIOR / SVM

O volante Fernando Sobral se despediu do Ceará em suas redes sociais nesta segunda-feira (29). Ele postou uma imagem deitado no escudo do Ceará e uma frase: "Gratidão Eterna".

Legenda: Fernando Sobral se despediu do Ceará em suas redes sociais nesta segunda-feira (29)
Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Pelo Vovô, Fernando Sobral disputou 220  partidas - sendo 49 este ano - com 10 gols e 10 assistências.

Retorna ao Cuiabá

Em 2025, Fernando Sobral chegou ao Vovô emprestado do Cuiabá, com o clube investindo R$ 1,8 milhão.

Com a queda para a Série B, o Vovô devolveu o jogador, que já havia atuado no Vozão de 2019 a 2022. Assim como o Ceará, o Cuiabá jogará a Série B em 2026.

Após o rebaixamento para a Série B em 2022, o clube alvinegro vendeu 80% dos direitos econômicos do jogador por R$ 4 milhões ao Cuiabá com um contrato até o fim de 2026.

