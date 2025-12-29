Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará acerta venda do zagueiro Willian Machado ao Mirassol

Zagueiro de 29 anos tinha contrato até o fim da temporada

Escrito por
Vladimir Marques e André Almeida producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:50)
Jogada
Legenda: O zagueiro Willian Machado foi um dos nomes procurados no mercado para sair do Ceará
Foto: Felipe Santos / Ceará

O Ceará acertou a venda de Willian Machado ao Mirassol. O atleta de 29 anos tinha contrato com o Vovô até o fim de 2026, mas foi negociado com o time paulista, que jogará a Série A do Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

O valor da negociação é de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,3 milhões).

O Diário do Nordeste apurou que esta foi a única proposta concreta que o Ceará recebeu para vender o defensor de 29 anos. O Coritiba chegou a sinalizar com interesse, mas apenas sondagem e com valores abaixo do que o Mirassol ofertou.

Willian Machado no Ceará

O zagueiro, que estava no Operário-PR, foi a primeira contratação do Ceará para a temporada 2025 e se tornou um dos destaques da equipe na temporada, tanto pelo desempenho como pela liderança. Ao todo, o jogador atuou em 51 partidas pelo Vozão em 2025.

Ele liderou uma das melhores defesas da competição, sendo um dos destaques do campeonato em cortes e duelos aéreos ganhos, apesar da queda do Ceará para a Série B.

Assuntos Relacionados
Willian Machado em ação pelo Ceará

Jogada

Ceará acerta venda do zagueiro Willian Machado ao Mirassol

Zagueiro de 29 anos tinha contrato até o fim da temporada

Vladimir Marques e André Almeida Há 33 minutos

Jogada

Fortaleza encerra atividades do time feminino profissional, que jogaria a Série A1 em 2026

Clube tomou a decisão após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro no futebol masculino

Vladimir Marques e Fernanda Alves Há 1 hora
Contrato havia sido firmado em janeiro de 2025

Jogada

Patrocinador máster do Fortaleza negocia rescisão do contrato milionário; veja detalhes

Casa de apostas Cassino Bet procurou o clube para rescindir o contrato de patrocínio

Daniel Farias 29 de Dezembro de 2025

Jogada

Volante Fernando Sobral se despede do Ceará: 'Gratidão eterna'

Jogador atuou pelo Vovô por empréstimo em 2025 e retorna ao Cuiabá

Vladimir Marques 29 de Dezembro de 2025
piloto

Jogada

Esposa de Schumacher se manifesta 12 anos após acidente: ‘Michael está aqui'

Estado do ex-piloto de Fórmula 1 é mantido sob sigilo

Redação 29 de Dezembro de 2025
Foto de Kirk Cousins, jogador do Atlanta Falcons, durante jogo contra o Philadelphia Eagles pela NFL 2024/25

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias 29 de Dezembro de 2025