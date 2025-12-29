Ceará acerta venda do zagueiro Willian Machado ao Mirassol

O Ceará acertou a venda de Willian Machado ao Mirassol. O atleta de 29 anos tinha contrato com o Vovô até o fim de 2026, mas foi negociado com o time paulista, que jogará a Série A do Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

O valor da negociação é de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,3 milhões).

O Diário do Nordeste apurou que esta foi a única proposta concreta que o Ceará recebeu para vender o defensor de 29 anos. O Coritiba chegou a sinalizar com interesse, mas apenas sondagem e com valores abaixo do que o Mirassol ofertou.

Willian Machado no Ceará

O zagueiro, que estava no Operário-PR, foi a primeira contratação do Ceará para a temporada 2025 e se tornou um dos destaques da equipe na temporada, tanto pelo desempenho como pela liderança. Ao todo, o jogador atuou em 51 partidas pelo Vozão em 2025.

Ele liderou uma das melhores defesas da competição, sendo um dos destaques do campeonato em cortes e duelos aéreos ganhos, apesar da queda do Ceará para a Série B.