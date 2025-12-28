Fortaleza define orçamento para 2026 nesta segunda-feira e valor pode cair em 60%

O Fortaleza vota, nesta segunda-feira (28), o orçamento para a temporada de 2026. O Conselho Deliberativo do Tricolor vai se reunir para apreciar a proposta. Com o rebaixamento para a Série B, as cifras terão queda acentuada. O valor deve girar entre R$ 150 e 160 milhões de reais. Em 2025, o clube teve o maior valor de investimento da história: R$ 387 milhões.

Se o valor ficar em R$ 160 milhões, a queda referente a 2025 será de 59%. Caso o valor fique em 150, a redução será de pouco mais de 60%. A reunião do conselho será online, a partir das 18h30 (de Brasília).

Pautas da reunião:

Apresentação sobre Futebol: projeção para 2026;

Apreciação do Orçamento da SAF para 2026;

Apreciação do Orçamento do Fortaleza Associação para 2026.

A proposta será apresentada e, em seguida, aprovada ou não. Caso o valor seja acatado, o novo CEO de futebol do clube, que deve ser anunciado em breve, terá dimensão de como trabalhar para trazer reforços.

O Fortaleza se reapresenta com foco na temporada de 2026 nesta segunda-feira (29). A equipe entra em campo no dia 11 de janeiro, quando enfrenta o Ferroviário na estreia do Campeonato Cearense. A equipe também vai disputar a Série B do Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.