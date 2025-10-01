Série D de 2026 terá 96 clubes e representantes cearenses podem ser cinco; Veja quem já tem vaga

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (1) o novo formato do calendário do futebol brasileiro. As mudanças serão para as temporadas de 2026 a 2029, ou seja, para os próximos 4 anos.

E uma das competições com alterações significativas foi a Série D do Campeonato Brasileiro, que terá 96 clubes, ao invés de 64, como foi em 2025.

Serão 32 vagas a mais, que serão distribuídas pelo Ranking Nacional de Clubes.

O futebol cearense pode ter até 5 representantes com a nova configuração da Série D.

Em 2025, o Estado do Ceará teve 3 vagas pelo Ranking de Federações (Iguatu, Maracanã e Horizonte), e uma pelo rebaixamento do Ferroviário (19º na Serie C do ano anterior).

Para 2026, Ferroviário, Maracanã, Tirol estão garantidos pelas vagas via Estadual 2025.

Legenda: O Tirol jogará a Série D pela 1º vez em 2026 Foto: @leonardfotografo

Mas o Estado pode ganhar mais vagas, vindas pelo Ranking Nacional de Clubes, que será atualizado ao fim do ano com base na participação das competições. Serão 15 vagas por este critério.

As 15 vagas pelo ranking seriam as últimas a serem preenchidas, após a definição dos 64 clubes que garantem vaga via Estadual e Copas Estaduais e os 28 que foram para a 2ª Fase da Série D em 2025.

Segundo o ge, as 15 vagas restantes pelo Ranking Nacional de Clubes, com base na pontuação de 2024 seria: Nova Iguaçu, Brasil de Pelotas, Tocantinópolis, Brasiliense, Pouso Alegre, Humaitá, São Raimundo-RR, Iguatu, União Rondonópolis, Real Noroeste, Treze, Atlético Cearense, Moto Club, Parnahyba, Concórdia.

Como base no atual ranking da CBF, Iguatu (91º) e Atlético (100º) teriam duas vagas.

Mas será preciso esperar a atualização do Ranking Nacional de Clubes com as competições de 2025 para a definição das 15 vagas.

Veja quem já está garantido na Série D 2026:

Rebaixados da Série C:

ABC-RN, CSA-AL, Retrô-PE e Tombense-MG

Classificados via Série D de 2025:

Juazeirense, Ceilândia, Aparecidense, Goiatuba, Sampaio Corrêa, Luverdense, Cascavel, Central, Altos, Maricá, São José-RS, Marcílio Dias e Água Santa

64 classificados via estaduais e Copas:

Acre: Independência-AC e Galvez

Alagoas: ASA e CSE

Amapá: Trem e Oratório

Amazonas: Nacional-AM e Manaus

Bahia: Atlético-BA, Jacuipense e Porto-BA

Ceará: Ferroviário, Maracanã, Tirol

Distrito Federal: Capital-DF e Gama

Espirito Santo: Rio Branco-ES, Vitória

Goiás: CRAC, Ouvidorense e Inhumas

Maranhão: Imperatriz e Iape

Mato Grosso: Primavera-MT e Mixto

Mato Grosso do Sul: Operário-MS e Ivinhema

Minas Gerais: Betim, Democrata GV, Uberlândia

Pará: Tuna Luso e Águia de Marabá

Paraíba: Sousa e Serra Branca;

Paraná: Cianorte, São Joseense, Azuriz

Pernambuco: Maguary e Decisão

Piauí: Piauí e Fluminense-PI;

Rio de Janeiro: Sampaio Corrêa-RJ, Madureira, Portuguesa-RJ

Rio Grande do Norte: Laguna e América-RN

Rio Grande do Sul: São Luiz e Guarany de Bagé

Rondônia: Porto Velho e Guaporé;

Roraima: GAS e Monte Roraima;

Santa Catarina: Joinville e Santa Catarina;

São Paulo: Portuguesa, Velo Clube, Noroeste;

Sergipe: Lagarto, Sergipe;

Tocantins: Campeonato está nas semifinais e dará duas vagas;