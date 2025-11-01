Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Rodger Ranieri é eleito novo presidente do Ferroviário; veja detalhes

O advogado assume a presidência do clube para o triênio 2026-2028

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 18:55)
Jogada
Legenda: Rodger Ranieri, novo presidente do Ferroviário
Foto: Arquivo pessoal

Rodger Ranieri foi eleito neste sábado (1º) o novo presidente do Ferroviário para o triênio 2026-2028. Ele superou Newton Filho, obtendo 114 dos 138 votos no pleito eleitoral, que aconteceu na sede do clube, na Barra do Ceará, ao longo deste sábado.

Ranieri é advogado e foi Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE). Ele também atuou por oito anos como Diretor Jurídico do Ferroviário, já sendo um nome conhecido internamente no Tubarão da Barra.

"Quero trazer o torcedor para perto, de volta ao clube. Torcedor castigado nas últimas gestões, afastado do Ferroviário. Quero fazer mais eventos, festas escolares. Temos que caminhar no mesmo passo, na mesma velocidade. O Ferroviário unido sempre cresceu. Esse é o nosso objetivo”, disse Rodger ao Jogada, na última sexta-feira (31).

Temos também projetos no Departamento Jurídico para acompanhar o processo da SAF. Não temos a certeza se vamos receber o clube com essa Makes assinada. O torcedor pode ficar tranquilo que, se eu receber o clube sem a SAF assinada, só vou assinar se tiver o contrato seguro, que proteja o Ferroviário. E, segundo, que a Makes e a SAF aportem recursos para estrutura, para o campo, para pagamento de débitos. Caso receba o clube com a SAF assinada, nós vamos fiscalizar. Termos pulso para, numa eventual quebra contratual, termos pulso para quebrar o contato. 
Rodger Ranieri
Presidente do Ferroviário

Esta foi a primeira vez em 92 anos de história do Ferroviário que houve uma disputa pela cadeira de presidente do clube. Rodger Ranieri comandará parte das categorias de base e cuidará da questão patrimonial e social do clube, além de poder fiscalizar a gestão da SAF, que atualmente tem o grupo europeu Makes à frente.

Além de Rodger Ranieri, a chapa Amor e Lealdade, também conta com Cássio Cacau, que foi eleito para a presidência do Conselho Deliberativo.

LEIA A NOTA DO FERROVIÁRIO

Na Barra do Ceará, das 09h às 18h deste sábado (01), foi realizada a Assembleia Eleitoral do Ferroviário Atlético Clube para a escolha da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo para o triênio 2025-2028. Pela primeira vez em 92 anos de história, duas chapas concorreram ao pleito.

Estavam aptos ao voto os conselheiros e associados contribuintes. A votação foi marcada pela participação e pela democracia entre os corais.

Encerrado o pleito, iniciou-se a apuração dos votos. Ao todo, foram apurados 189 votos, com dois votos nulos.

A chapa Amor e Lealdade, encabeçada pelo advogado Rodger Raniery na presidência da Diretoria Executiva e por Cássio Cacau para a presidência do Conselho Deliberativo, obteve 114 votos.

Já a chapa Futuro, Orgulho e Tradição, liderada pelo empresário Newton Filho para a presidência da Diretoria Executiva e por Fernando Lobo para a liderança do Conselho Deliberativo, somou 73 votos.

A posse da chapa eleita se dará no dia 01 de dezembro de 2025.

