Série D: Veja os quatro confrontos que valem acesso para a Série C 2026

No último fim de semana, foram definidos os confrontos de quartas de final da Série D, que definirão os quatro times subirão para a Série C em 2026.

Santa Cruz x América/RN, Maranhão x ASA, Goiatuba/GO x Inter de Limeira/SP e Cianorte x Barra/SC serão os confrontos.

Assim, dois times do Nordeste já estão garantidos na Série C do ano que vem.

Como eles se classificaram

O Santa Cruz empatou os dois jogos com o Altos/PI (1x1 e 0x0), e avançou nos pênaltis fora de casa por 3x1.

O América/RN venceu o Imperatriz/MA fora de casa por 1x0, e segurou o 0x0 na Arena das Dunas.

Legenda: O América/RN fará um confronto pesado contra o Santa Cruz, duelo de dois favoritos Foto: Édson Júnior / América/RN

O Maranhão venceu o Central em casa por 2x1 e segurou o empate em 0x0 no Lacerdão.

O ASA venceu fora de casa o Manauara por 1x0, e segurou o empate em casa por 0x0 no Fumeirão.

O Goiatuba/GO foi a surpresa ao perder em casa por 3x2 para o Aparecidense/GO, mas vencer fora de casa por 2x0 e avançar.

O Cianorte também se classificou fora de casa vencendo. Empatou em casa por 1x1 com o Mixto/MT e fora venceu por 2x0.

Por fim, o Barra/SC empatou fora com o Ceilândia em 1x1 e em casa, venceu por 1x0.