Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Série D: Veja os quatro confrontos que valem acesso para a Série C 2026

Oito equipes disputarão 4 vagas para a Série C em 2026

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:33)
Jogada
Legenda: O Santa Cruz é um dos oito clubes que estão na luta pelo acesso para a Série C
Foto: Divulgação / Santa Cruz F.C

No último fim de semana, foram definidos os confrontos de quartas de final da Série D, que definirão os quatro times subirão para a Série C em 2026.

Santa Cruz x América/RN, Maranhão x ASA, Goiatuba/GO x Inter de Limeira/SP e Cianorte x Barra/SC serão os confrontos.

Assim, dois times do Nordeste já estão garantidos na Série C do ano que vem.

Como eles se classificaram

O Santa Cruz empatou os dois jogos com o Altos/PI (1x1 e 0x0), e avançou nos pênaltis fora de casa por 3x1.

O América/RN venceu o Imperatriz/MA fora de casa por 1x0, e segurou o 0x0 na Arena das Dunas.

Legenda: O América/RN fará um confronto pesado contra o Santa Cruz, duelo de dois favoritos
Foto: Édson Júnior / América/RN

O Maranhão venceu o Central em casa por 2x1 e segurou o empate em 0x0 no Lacerdão.

O ASA venceu fora de casa o Manauara por 1x0, e segurou o empate em casa por 0x0 no Fumeirão.

O Goiatuba/GO foi a surpresa ao perder em casa por 3x2 para o Aparecidense/GO, mas vencer fora de casa por 2x0 e avançar.

O Cianorte também se classificou fora de casa vencendo. Empatou em casa por 1x1 com o Mixto/MT e fora venceu por 2x0.

Por fim, o Barra/SC empatou fora com o Ceilândia em 1x1 e em casa, venceu por 1x0.

Assuntos Relacionados
Foto de Palmeiras x Sport na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Palmeiras x Sport na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ian Laurindo* Há 25 minutos

Jogada

Palmeiras x Sport pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 21ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora
jogadora

Jogada

Jogadora do Ceará destaca preparação para o Cearense feminino: 'Trabalho bem realizado'

Competição tem início em setembro

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Série D: Veja os quatro confrontos que valem acesso para a Série C 2026

Oito equipes disputarão 4 vagas para a Série C em 2026

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto de Adam Bareiro

Jogada

Bareiro se desculpa por pênalti perdido: 'me sinto péssimo'

O paraguaio teve a chance de empatar o jogo contra o Mirassol, mas desperdiçou a cobrança

Samir de Carvalho* 25 de Agosto de 2025
Foto de Marcelo Benevenuto

Jogada

Juventude demonstra interesse no zagueiro Benevenuto, do Fortaleza

O atleta tem vínculo com o Tricolor de Aço até o final de 2026 e está emprestado ao Criciúma

Fernanda Alves 25 de Agosto de 2025