Horizonte faz amistoso com o Sub-20 do Fortaleza no Domingão

O Horizonte entra em campo nesta segunda-feira (22) para mais um teste preparatório visando o Campeonato Cearense de 2026. A equipe recebe o Sub-20 do Fortaleza, às 19 horas, no Estádio Domingão, em amistoso que marca a sequência da pré-temporada do Galo do Tabuleiro.

Este será o segundo jogo-treino do Horizonte nesta fase de preparação. Na última quarta-feira (17), o time comandado por Adriano Albino empatou em 1 a 1 com o Floresta, no CT Felipe Santiago, em confronto dividido em três tempos. A comissão técnica aproveitou a atividade para observar o elenco, dar ritmo de jogo e avançar na construção do modelo de jogo para o estadual.

O meia-atacante Alan Calbergue, um dos reforços do Galo para a temporada, destacou a importância do confronto para a evolução da equipe.

“A gente sabe da qualidade do Fortaleza, é uma equipe muito bem treinada e que sempre chega forte nas competições de base. Vai ser um teste importante para nós, para os atletas se conhecerem ainda mais, ganharem ritmo de jogo e seguirem evoluindo. Com certeza será um amistoso positivo dentro da nossa preparação para o Campeonato Cearense”, afirma.

Estreia do Galo no Cearense

A estreia do Horizonte no Campeonato Cearense está marcada para o dia 7 de janeiro, contra o Quixadá, também no Domingão. Até lá, a comissão técnica segue utilizando os amistosos como ferramenta para ajustes físicos, táticos e entrosamento do grupo.

Leão de olho na Copinha

Para o Fortaleza Sub-20, o duelo faz parte da preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. O Tricolor já enfrentou o Maranguape, equipe profissional que também se prepara para o Cearense, e agora mede forças com o Horizonte, em mais um teste de alto nível antes da principal competição de base do país.