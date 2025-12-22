Moisés quer ficar no Fortaleza em 2026 e projeta retorno à Série A: 'É meu foco total'

Atacante do Fortaleza, Moisés afirmou que deseja seguir vestindo a camisa tricolor em 2026. Ele revelou ter recebido sondagens, mas avalia a permanência no time cearense como a melhor opção. O jogador, que tem contrato com o clube até 2027, teve poucas oportunidades em 2025 após sofrer uma lesão no início da temporada e ficou de fora dos gramados por seis meses.

“Eu tenho contrato com o Fortaleza até dezembro de 2027. Meu foco total é o Fortaleza. No momento, o que meus empresários passaram foram apenas sondagens, não é algo concreto. Como tenho contrato com o Fortaleza, viemos de uma queda, então acho que, para mim, o ideal é ficar, é permanecer”, afirmou o atleta em entrevista ao portal EA Notícias.

“Tenho contrato, estou feliz na cidade de Fortaleza, minha família está feliz. É um clube gigante, um clube que me acolheu muito bem, o presidente, a diretoria, todos que fazem parte do grupo”, completou o atacante de 29 anos.

Moisés está no Fortaleza desde 2022. Ao todo, foram 82 jogos disputados, 21 gols marcados e oito assistências distribuídas. Em 2025, devido a lesão sofrida em abril, o atleta entrou em campo apenas 28 vezes, balançou as redes adversárias quatro e serviu os companheiros duas vezes.

O atleta lamentou o rebaixamento da equipe para a Série B e ressaltou que a multa para tirá-lo da equipe é alta. No entanto, destacou que o intuito dele é ajudar o Leão do Pici a voltar para a primeira divisão nacional.

“Acho que, por essa queda, frustrante para algumas famílias, a folha, como sabemos, muda muito, cai pela metade, e vários jogadores acho que vão sair. Então, eu acho que, querendo ou não, como todos sabem, tem a multa. As equipes que procuram sabem que vão ter dificuldade por essa multa ser um pouco alta, mas o meu foco é total no Fortaleza para ajudar e, quem sabe, retornar para a Série A o mais rápido possível”, afirmou o atacante.

"Foi muito difícil. Desde o começo do ano. Depois vem uma lesão em abril, que não esperava que seria tão demorada. Nos deram seis semanas, mas durou seis meses porque eu tive três lesões seguidas. Tentando voltar e me machucando. E, com a queda também, acho que ficou um ano de aprendizado, mas também um ano muito frustrante. Nós gostaríamos de algo a mais, mas não conseguimos", completou.

O Fortaleza se reapresenta no dia 29 de dezembro com foco em 2026. A equipe faz estreia oficial diante do Ferroviário, na segunda rodada do Campeonato Cearense. O duelo será no dia 11 de janeiro, no Estádio Presidente Vargas.