Depay critica diretoria do Corinthians após título da Copa do Brasil: 'Quem quer f... Saia'

Craque do Corinthians, Memphis Depay soltou o verbo após o time conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil neste domingo (22), após vencer o Vasco por 2 a 1, no Maracanã. O jogador, que marcou o segundo gol da equipe, desabafou sobre a diretoria do clube e fez cobranças.

O clube passou por momentos conturbados fora de campo nesta temporada. Augusto Melo, então presidente, sofreu impeachment. Então, Osmar Stábile assumiu a liderança do clube paulista.

"As pessoas na diretoria precisam acordar. Eu sei exatamente de quem eu falo, e eles sabem exatamente quem são. Só deixe este clube, vão fazer m... em algum outro lugar, porque este clube precisa crescer, este clube precisa lutar por Libertadores, Brasileirão em todo ano, porque os torcedores merecem isso", desabafou o atleta em entrevista à Rádio Bandeirantes.

"Quem quer f... o Corinthians, "bora", saia deste clube, saiam da diretoria. Este clube precisa de estrutura. E eu venho para trazer estrutura, mas eu preciso de mais ajuda", completou o holandês.

O atleta foi um dos destaques da campanha da equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior. Com o título, o Timão garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores de 2026.