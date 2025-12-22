Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Depay critica diretoria do Corinthians após título da Copa do Brasil: 'Quem quer f... Saia'

Jogador foi um dos destaques da equipe na campanha pelo título

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 09:36)
Jogada
Legenda: Memphis Depay, jogador do Corinthians.
Foto: Rodrigo Coca e Marco Galvão/Corinthians

Craque do Corinthians, Memphis Depay soltou o verbo após o time conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil neste domingo (22), após vencer o Vasco por 2 a 1, no Maracanã. O jogador, que marcou o segundo gol da equipe, desabafou sobre a diretoria do clube e fez cobranças. 

O clube passou por momentos conturbados fora de campo nesta temporada. Augusto Melo, então presidente, sofreu impeachment. Então, Osmar Stábile assumiu a liderança do clube paulista.

"As pessoas na diretoria precisam acordar. Eu sei exatamente de quem eu falo, e eles sabem exatamente quem são. Só deixe este clube, vão fazer m... em algum outro lugar, porque este clube precisa crescer, este clube precisa lutar por Libertadores, Brasileirão em todo ano, porque os torcedores merecem isso", desabafou o atleta em entrevista à Rádio Bandeirantes. 

"Quem quer f... o Corinthians, "bora", saia deste clube, saiam da diretoria. Este clube precisa de estrutura. E eu venho para trazer estrutura, mas eu preciso de mais ajuda", completou o holandês.

O atleta foi um dos destaques da campanha da equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior. Com o título, o Timão garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores de 2026. 

Veja também

teaser image
Vladimir Marques

Corinthians fica com última vaga brasileira na Libertadores 2026: veja quem já está garantido

teaser image
Vladimir Marques

Após título do Corinthians em 2025, veja lista com todos os campeões da Copa do Brasil

teaser image
Jogada

Corinthians vence Vasco no Maracanã e conquista a Copa do Brasil

Assuntos Relacionados

Jogada

Daniel Alves negocia compra de clube em Portugal e prepara retorno ao futebol

Brasileiro teve condenação por estupro a

Redação Há 14 minutos
jogador de futebol

Jogada

Depay critica diretoria do Corinthians após título da Copa do Brasil: 'Quem quer f... Saia'

Jogador foi um dos destaques da equipe na campanha pelo título

Redação Há 1 hora
Foto de Moisés durante partida do Fortaleza

Jogada

Moisés quer ficar no Fortaleza em 2026 e projeta retorno à Série A: 'É meu foco total'

Atleta de 29 anos sofreu uma lesão em abril e perdeu boa parte da temporada

Crisneive Silveira Há 2 horas
jogadores

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (22)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Corinthians vence Vasco no Maracanã e conquista a Copa do Brasil

Timão conquista o tetracampeonato ao vencer neste domingo

Vladimir Marques 21 de Dezembro de 2025
Renato Paiva em ação pelo Fortaleza

Jogada

Renato Paiva sobre passagem pelo Fortaleza: 'Ninguém pode ser avaliado com um mês de trabalho'

Treinador deu entrevista ao jornal português 'A Bola' e falou rapidamente sobre sua passagem pelo time cearense

Redação 21 de Dezembro de 2025