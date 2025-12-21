Após título do Corinthians em 2025, veja lista com todos os campeões da Copa do Brasil
Competição é disputada desde 1989 e já teve 17 campeões diferentes
O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil 2025 neste domingo (21), ao vencer o Vasco por 2x1 no Maracanã.
O time paulista chegou ao tetracampeonato, se igualando ao rival Palmeiras. O maior detentor de títulos da competição é o Cruzeiro, com 6.
A Copa do Brasil é disputada desde 1989 e já teve 17 campeões diferentes.
Veja lista de títulos:
Cruzeiro: 6 (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
Flamengo: 5 (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)
Grêmio: 5 (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
Corinthians: 4 (1995, 2002, 2009 e 2025)
Palmeiras: 4 (1998, 2012, 2015 e 2020)
Atlético-MG: 2 (2014 e 2021)
São Paulo: 1 (2023)
Athletico-PR: 1 (2019)
Vasco: 1 (2011)
Santos: 1 (2010)
Sport: 1 (2008)
Fluminense: 1 (2007)
Paulista: 1 (2005)
Santo André: 1 (2004)
Juventude: 1 (1999)
Internacional: 1 (1992)
Criciúma: 1 (1991)