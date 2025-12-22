Daniel Alves negocia compra de clube em Portugal e prepara retorno ao futebol

Daniel Alves planeja a compra de um time da terceira divisão de Portugal. O ex-lateral da Seleção Brasileira negocia para adquirir o Sporting Clube de São João de Ver. Assim, o ex-lateral voltaria a jogar profissionalmente. Além disso, atuaria na gestão do novo negócio. A informação foi divulgada pela mídia portuguesa neste domingo (21).

Ainda de acordo com fontes ouvidas pelos portais daquele país, o brasileiro anseia voltar a atuar como atleta na próxima temporada. O intuito inicial é seguir jogando até o verão europeu de 2026.

Daniel Alves está longe dos gramados desde 2023, quando foi preso por agressão sexual na Espanha. O ex-lateral ficou em prisão preventiva por mais de um ano, até ser condenado a 4 anos e seis meses de prisão em primeira instância. Ele deixou a prisão após pagar fiança.

Em 2025, o Tribunal Superior da Catalunha decidiu, por unanimidade, anular a condenação por falta de provas suficientes. Assim, o brasileiro conseguiu recuperar a liberdade e os passaportes.

Relembre o caso

Há mais de dois anos, o diário ABC revelou que Daniel Alves teria violentado sexualmente uma jovem na casa noturna Sutton no dia anterior. A mulher esteve acompanhada por amigas a todo o instante, e a equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia, que colheu o depoimento da vítima.

Em 10 de janeiro de 2023, a Justiça espanhola aceitou a denúncia e passou a investigar o ex-jogador, que, por muitos anos, defendeu a camisa do time espanhol Barcelona. Inconsistências nas versões dadas pelo atleta à Justiça, além da possibilidade de fuga do país europeu, fizeram com que a juíza Maria Concepción Canton Martín decretasse a prisão dele no dia 20 de janeiro de 2023.

Durante o período em que está recluso, o brasileiro mudou o depoimento por mais de uma vez. Nas contradições, Daniel Alves chegou a dizer que não conhecia a mulher que o acusava. Depois, argumentou que houve relação sexual com ela, mas consensualmente.

No meio do processo, ele trocou de advogado de defesa e teve negado outros recursos para responder à acusação em liberdade. Daniel também deu entrada em um processo de divórcio com a modelo e empresária espanhola Joana Sanz, que acabou não indo adiante.