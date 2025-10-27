Diário do Nordeste
Daniel Alves reaparece em público como pastor após ter condenação por estupro anulada

Ex-jogador havia sido condenado a nove anos de prisão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Daniel Alves, ex-jogador de futebol.
Foto: Reprodução/Instagram

Daniel Alves foi visto atuando como pastor evangélico em um culto em Girona, cidade a 100km de Barcelona. O ex-jogador de futebol, condenado a prisão por estupro e absolvido, foi visto publicamente em imagens gravas pelos fiéis da Igreja Evangélica Elim Pentecostal. As imagens foram divulgadas pela imprensa espanhola nesta segunda-feira (27). 

Durante o discurso, o ex-lateral da seleção brasileira afirmou o seguinte: 

"É preciso levar as coisas de Deus a sério. Eu sou uma prova disso. Fiz um pacto com Deus", afirmou. 

"No meio da tempestade, sempre há um mensageiro de Deus. Esse mensageiro me levou para a igreja e me mostrou o caminho", completou. 

PRISÃO DE DANIEL ALVES

A aparição de Daniel Alves ocorre após um extenso processo judicial que o manteve encarcerado por 14 meses. O ex-lateral foi acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos em uma boate de Barcelona, na noite de 31 de dezembro de 2022. Detido em 20 de janeiro de 2023, ele permaneceu em prisão preventiva no presídio de Brians 2, localizado na Catalunha.

Em fevereiro de 2024, o Tribunal de Barcelona o condenou a quatro anos e meio de prisão, além do pagamento de uma indenização de 150 mil euros à vítima e da proibição de se aproximar dela por um período de nove anos e meio.

Dois meses mais tarde, Alves obteve liberdade mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, com a obrigação de entregar seus passaportes e comparecer semanalmente ao tribunal.

Em março de 2025, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) revogou a sentença que havia condenado Daniel Alves, justificando a decisão pela “falta de provas suficientes” e por divergências no depoimento da vítima. Com essa determinação, o ex-jogador foi liberado de cumprir as medidas cautelares que ainda estavam em vigor. O caso, entretanto, ainda será analisado em última instância pelo Tribunal Supremo da Espanha, que realizará um novo julgamento. 

