Vasco x Corinthians pela Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Neste domingo (21), será definido o grande campeão da Copa do Brasil 2025. Vasco e Corinthians se enfrentam partida de volta da Final, às 18 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Na partida de ida, na Neo Quimica Arena, as duas equipes empataram em 0x0. Assim, quem vencer no tempo normal será campeão. Um empate levará a decisão para os pênaltis. Os goleiro de cada um, Léo Jardim do Vasco e Hugo Souza, do Corinthians, foram decisivos com defesas de pênaltis para classificar ambos para a decisão.

Os dois alvinegros querem quebrar longos jejuns de títulos nacionais. O Timão não é campeão nacional desde 2017 quando levantou a Taça do Brasileirão da Série A.

O Vasco vive jejum ainda mais longo: o último título nacional do clube foi em 2011, quando foi campeão da Copa do Brasil.

Quem for campeão, também ficará com a última vaga brasileira na Libertadores de 2027.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

Globo, Sportv, ge TV, Prime Video e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Quarto arbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Árbitro de vídeo (VAR): Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Assistente de VAR (AVAR): Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (MG)