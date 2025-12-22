Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (22)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025
O calendário do futebol brasileiro terminou, mas a agenda internacional continua. Sete partidas vão movimentar a agenda desta segunda-feira (22), principalmente na Europa. Fulham e Nottingham Forest entram em campo pelo Campeonato Inglês. Já na Espanha, Athletic Club e Espanyol se enfrentam no torneio nacional.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (22):
AFC Champions League Elite
- 13h00 – Sharjah x Al-Hilal – ESPN4 e Disney+
- 15h15 – Al Shorta x Al Ahli – Disney+
Campeonato Turco
- 14h00 – Gençlerbirliği x Trabzonspor – Disney+
Campeonato Português
- 15h45 – Alverca x Porto – ESPN4 e Disney+
- 17h45 – Benfica x Famalicão – ESPN4 e Disney+
Campeonato Inglês
- 17h00 – Fulham x Nottingham Forest – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h00 – Athletic Club x Espanyol – ESPN2 e Disney+
