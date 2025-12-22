Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (22)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fulham entra em campo nesta segunda-feira.
Foto: Divulgação/Fulham FC

O calendário do futebol brasileiro terminou, mas a agenda internacional continua. Sete partidas vão movimentar a agenda desta segunda-feira (22), principalmente na Europa. Fulham e Nottingham Forest entram em campo pelo Campeonato Inglês. Já na  Espanha, Athletic Club e Espanyol se enfrentam no torneio nacional.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (22):

AFC Champions League Elite

  • 13h00 – Sharjah x Al-Hilal – ESPN4 e Disney+
  • 15h15 – Al Shorta x Al Ahli – Disney+

Campeonato Turco

  • 14h00 – Gençlerbirliği x Trabzonspor – Disney+

Campeonato Português

  • 15h45 – Alverca x Porto – ESPN4 e Disney+
  • 17h45 – Benfica x Famalicão – ESPN4 e Disney+

Campeonato Inglês

  • 17h00 – Fulham x Nottingham Forest – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 17h00 – Athletic Club x Espanyol – ESPN2 e Disney+ 
Jogada

