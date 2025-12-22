Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (22)

O calendário do futebol brasileiro terminou, mas a agenda internacional continua. Sete partidas vão movimentar a agenda desta segunda-feira (22), principalmente na Europa. Fulham e Nottingham Forest entram em campo pelo Campeonato Inglês. Já na Espanha, Athletic Club e Espanyol se enfrentam no torneio nacional.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (22):

AFC Champions League Elite

13h00 – Sharjah x Al-Hilal – ESPN4 e Disney+

15h15 – Al Shorta x Al Ahli – Disney+

Campeonato Turco

14h00 – Gençlerbirliği x Trabzonspor – Disney+

Campeonato Português

15h45 – Alverca x Porto – ESPN4 e Disney+

17h45 – Benfica x Famalicão – ESPN4 e Disney+

Campeonato Inglês

17h00 – Fulham x Nottingham Forest – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol