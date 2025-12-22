Ceará vai utilizar time sub-20 no Campeonato Cearense

O Ceará definiu que o time sub-20 será utilizado no Campeonato Cearense. Com calendário apertado, o Vozão planeja colocar em campo um time predominantemente formado por atletas da base alvinegra nas primeiras partidas de 2026. A equipe alvinegra estreia no estadual dia 10 de janeiro, contra o Floresta, no estádio Domingão.

Com reapresentação marcada para 2 de janeiro, no CT de Porangabuçu, o Vovô teria praticamente uma semana de treinos presenciais até o duelo com Verdão da Vila Manoel Sátiro. Ainda não foi definido se o time será comandado por Mozart ou Alison Henry, do sub-20, na beira do campo.

EQUIPE TESTADA

O time sub-20 foi campeão da Copa do Nordeste da categoria neste ano e atuou na Fares Lopes também. Inclusive, no torneio estadual, a equipe alvinegra se classificou na primeira colocação, mas foi eliminada na semifinal para o Maracanã.