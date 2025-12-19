Ceará negocia com lateral Zeca, destaque do Coritiba na Série B

O Ceará tem interesse no lateral-esquerdo Zeca. O atleta, que defendeu o Coritiba nesta temporada, é jogador de confiança de Mozart, novo técnico do Alvinegro. O clube tem conversas com atleta de 31 anos, que pode vir a ser reforço da equipe. A informação é do ge.

Em 2025, o defensor atuou pelo Coritiba em 33 jogos. Todas as partidas pela Série B do Brasileiro. O atleta tem passagens por clubes como Bahia, Mirassol, Santos, Vitória e Houston Dynamo (EUA).

Um dos destaques da equipe na Série B, o atleta foi peça importante na campanha que levou o Coxa à primeira divisão do futebol nacional. Comele em campo, foram 17 vitórias, oito empates e oito derrotas.

O Ceará se reapresenta no dia 26 de dezembro para atividades remotas. A equipe se reúne no CT de Porangabuçu no dia 2 de janeiro. A estreia do Alvinegro na temporada será diante do Floresta, dia 10 de janeiro, pelo Campeonato Cearense.