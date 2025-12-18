Diário do Nordeste
Ceará anuncia saída de quatro profissionais e inicia reformulação para 2026

Alvinegro vai disputar quatro competições em 2026

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Everaldo Santana (à direita da foto) ao lado de Marcos Paulo Gontijo, atual preparador de goleiros do Vovô.
Foto: Samuel Conrado/SVM

O Ceará anunciou a saída de quatro profissionais da área da saúde e do futebol nesta quinta-feira (18). Adolfo Bernardo (fisioterapeuta), Everaldo Santana (preparador de goleiros), Ricardo Ângelo (psicólogo), além de Daniel Gomes (médico). Em 2026, o clube vai disputar Série B do Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

Com o anúncio, o clube inicia um processo de reformulação nos bastidores para a próxima temporada. A expectativa é de que novos profissionais sejam contratados para recompor as áreas afetadas, especialmente diante do calendário cheio previsto para 2026.

Veja nota publicada pelo Alvinegro:

“O Ceará comunica o desligamento dos profissionais Adolfo Bernardo, fisioterapeuta, Everaldo Santana, preparador de goleiros, e Ricardo Ângelo, psicólogo. O clube ainda informa que, atendendo a pedido do profissional, Daniel Gomes também não faz mais parte do Centro de Saúde e Performance. O Ceará SC agradece por toda dedicação destes membros do corpo técnico e deseja uma sequência de sucesso em suas trajetórias.”

