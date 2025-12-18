Ceará tem base do time titular da Série B e avalia situação de Vina; veja detalhes

A diretoria do Ceará intensifica a busca por reforços para a Série B de 2026, mas trabalha também na manutenção do elenco para definir uma base para o técnico Mozart. Com 15 atletas, o clube compreende que tem a espinha dorsal montada, mas que necessita de peças para qualificar o time.

Uma possível equipe para começar a nova temporada teria: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Willian Machado, Éder e um lateral-esquerdo; Dieguinho, Richardson e Vina; Pedro Henrique, Fernandinho e Lucca. Nomes como Matheus Araújo, Guilherme e Lucas Lima ganham uma sobrevida na briga.

Logo, o planejamento visa atacar as carências que o departamento de futebol identificou na disputa da Série A e também alinhar as expectativas do elenco com o novo treinador. Nomes já foram indicados para o trabalho, a exemplo do lateral-direito Alex Silva, que se sagrou campeão na Série B pelo Coritiba.

Até o momento, além dos 11 emprestados que retornam aos times de origem, o Vovô trabalha apenas na permanência de Zanocelo e já realiza tratativas com o Santos. Já dos nomes que encerram contrato em definitivo, a exemplo do goleiro Fernando Miguel (Guarani-SP) e do volante Lourenço (Goiás), que já acertaram as saídas para novas equipes e não seguem para a Série B.

A reapresentação no dia 2 de janeiro também tem como foco definir todas as contratações e também as saídas, deixando o elenco pronto para o início do ano, quando começam os trabalhos presenciais. A tendência é que Mozart tenha um grupo ainda mais competitivo do que teve no Coritiba em 2025.

Situação de Vina

Legenda: Vina reestreou pelo Ceará na derrota para o Juventude na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com 34 anos, Vina tem contrato com o Ceará até dezembro de 2026. Anunciado em julho de 2025 com status de ídolo, o meio-campo não teve uma reta final de Série A positiva, sendo marcado pela expulsão na derrota para o Internacional, e perdeu espaço sob o comando do então treinador Léo Condé.

Deste modo, gerou maior desgaste junto aos torcedores. Além disso, detém um dos maiores salários atuais do elenco do Ceará. Todavia, tem um vínculo ativo e os vencimentos se adequam ao que o clube pode pagar, além de ser uma peça com bom nível técnico para a Série B.

Assim, a situação é avaliada. Mozart também gosta da presença de um meio-campo cerebral, que seja forte na bola parada e na construção, um clássico camisa 10, e Vina entra no perfil, tal que o técnico teve no Coritiba, quando potencializou o português Josué, de 35 anos, que foi um dos destaques. Por isso, o posicionamento do treinador será importante em qualquer decisão - na discussão, também pode ser definido a buscar de outro nome no mercado.