Ceará x Internacional: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Internacional entram em campo nesta quinta (20), às 21h30, no encerramento dos jogos do dia pela 34ª rodada do Brasileirão. O confronto tem contornos de decisão para as equipes, já que em caso de vitória, o destino da temporada de 2026 pode ser consolidado. O palco do encontro é a Arena Castelão, na capital cearense, que deve contar com público superior a 40 mil torcedores.

O Ceará chega embalado depois de bater o Corinthians por 1 a 0, no dia 10 de novembro, fora de casa, e chegar aos 42 pontos na Série A. O time comandado por Léo Condé vem de três jogos de invencibilidade na competição, com duas vitórias e um empate. Na projeção da temporada, o clube colocou os 45 pontos como número a ser atingido e, assim, consolidar o Vozão no Brasileirão de 2026.

Do outro lado, o Internacional teve 12 dias de preparação desde o último jogo e vive o drama da luta contra o rebaixamento. O time de Ramón Díaz vem numa sequência de cinco jogos sem vitória, com três derrotas para Bahia (em jogo atrasado), Fluminense e Vitória, além de dois empates neste recorte. A equipe chega na capital cearense depois de ficar no 2 a 2 com o Bahia, no dia 8 de novembro, e somar 37 pontos.

O confronto terá transmissão, com imagens, do Premiere. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO DE OLHO NOS “45”

O assunto que ronda as conversas dentro e fora dos muros de Porangabuçu é o mesmo: chegar aos 45 pontos. O Ceará está a uma vitória de chegar na pontuação almejada para o Brasileirão deste ano. A expectativa que contagia o elenco e a diretoria, também é o gás que vai fazer a torcida lotar a Arena Castelão. Mais de 40 mil torcedores estão confirmados para o confronto.

Para o confronto, Léo Condé tem dois retornos no time titular: Vina e Pedro Raul. O primeiro cumpriu suspensão automática diante do Corinthians, já o artilheiro da equipe na temporada não entrou em campo devido ao contrato que tem junto ao time do Parque São Jorge.

Desde seu retorno ao time de Porangabuçu, Vina ainda não chegou a marcar. A última vez que isso aconteceu pelo Ceará foi dia 1º de outubro de 2022, na derrota por 2 a 1 para o América-MG. O camisa 29 vive a expectativa de, quem sabe, voltar a marcar com a camisa alvinegra diante do Internacional. Em exclusiva para o Jogada, ele destaca o papo uníssono no elenco sobre a pontuação almejada para a Série A.

"A primeira meta é a permanência, mas a gente sabe que o quanto antes a gente conseguir permanecer, a gente pode sonhar com coisas maiores. Óbvio que em 2022 a gente teve um gostinho que poderia ir mais longe. É uma felicidade grande poder novamente estar jogando pelo Ceará, espero que dê tudo certo, que a gente consiga cumprir as nossas metas para esse ano, para que no próximo, com calma, a gente possa fazer um grande campeonato internacional", avalia Vina. Vina meia-atacante do Ceará

A dúvida fica por conta de Fernando Sobral, que ficou fora do último jogo devido lesão no músculo adutor da coxa direita. O volante passou por tratamento intensivo junto ao departamento médico e pode ser desfalque para o confronto. Outro que tem sua ausência confirmada é o lateral-direito Rafael Ramos, que tomou o terceiro amarelo.

Dentro de casa, o Ceará soma 52% de aproveitamento no Brasileirão, com 25 pontos somados em 16 partidas até aqui. O Alvinegro soma sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas. No último duelo ficou no empate em 1 a 1 com o Fortaleza e, antes disso, havia batido o Fluminense por 2 a 0, com o apoio de sua torcida.

COLORADO E A LUTA CONTRA O Z-4

A esperança da torcida colorada está nos duelos contra o Ceará e Santos, na próxima rodada, para sair da assombração da luta contra o rebaixamento. A equipe gaúcha tem o quinto pior aproveitamento fora de casa, com apenas 22,9%, conquistando 11 pontos em 16 partidas. Até aqui, o time conquistou apenas duas vitórias contra Santos e Bragantino, além de cinco empates e nove derrotas.

A baixa fica por conta de Thiago Maia, que cumpre suspensão automática, depois de levar o terceiro amarelo contra o Bahia. A vaga no meio-campo pode ser ocupada por Alan Rodríguez. A novidade entre os relacionados é o lateral-direito Aguirre, que está recuperado de lesão na fascite plantar, mas não atua há um mês.

Convocados pela seleção da Colômbia para o período Data Fifa, os atacantes Borré e Carbonero conseguiram chegar a tempo para o confronto na capital cearense. O time do Rio Grande do Sul adotou toda estratégia para que os dois atletas estivessem à disposição de Ramón Díaz.

Um dos destaques do Internacional na temporada, o meia-atacante Alan Patrick soma 45 jogos, 44 deles entre os titulares. Um dos líderes e capitão do time, o atleta soma 19 gols e 12 assistências ao longo do ano. Experiente, ele ressalta o jogo que o time deve fazer contra o Ceará.

"Futebol é coletivo e quando a equipe passa por dificuldade, ninguém consegue resolver nada sozinho. É claro que cada um tem a sua responsabilidade em campo. Precisamos estar fortes em todas as áreas. O coletivo forte aumenta a nossa confiança para individualmente cada um produzir com liberdade", ressalta Alan Patrick. Alan Patrick meia-atacante do Internacional

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Internacional: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Ramón Díaz.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X INTERNACIONAL

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 20/11/25 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Árbitro Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Árbitro Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

Quarto Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Árbitro de vídeo (VAR): Diego Pombo Lopez (BA)