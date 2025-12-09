Vitória tem interesse no volante Matheus Pereira, do Fortaleza

O Vitória demonstrou interesse na contratação do volante Matheus Pereira, do Fortaleza. O time baiano, que jogará a Série A do ano que vem, fez uma sondagem ao jogador.

O Leão de Aço aguarda uma proposta oficial do Vitória e uma posição do atleta.

Matheus chegou ao Fortaleza nesta temporada e tem contrato com o clube até o final de 2027.

Desempenho dele

Matheus Pereira veio do Eibar, time espanhol que defendeu por três temporadas. O jogador chegou com vínculo até 31 de dezembro de 2027, com possibilidade de renovação por mais um ano.

Ele fez 19 jogos pelo Leão na temporada, marcando um gol - de falta contra o Grêmio - e concedendo 3 assistências.

Matheus chegou ao clube em junho e virou titular com a chegada do técnico Renato Paiva. Após a demissão de Paixae a chegada de Palermo, o jogador começou como titular, mas na reta final perdeu a posição para Pierre.