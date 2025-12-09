Diário do Nordeste
Yago Pikachu deixa o Fortaleza após cinco temporadas; Remo mira o atacante

Atacante chegou no Tricolor de Aço em 2021

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 17:15)
Jogada
Legenda: Yago Pikachu tem quase 300 jogos pelo Fortaleza.
Foto: Vagner Nascimento / Fortaleza EC

Um dos capitães do Fortaleza e atleta de identificação com o clube, Yago Pikachu deixa o Tricolor de Aço após cinco temporadas no Leão do Pici. O vínculo dele encerra no final deste mês. Havia uma expectativa de renovação, conforme informado pelo Diário do Nordeste, porque o contrato do atleta possuia uma cláusula de renovação automática em caso de metas atingidas.

O Diário do Nordeste apurou também que o atleta já está na mira do Remo. O Leão da Amazônia subiu para a Série A de 2026 e quer tentar a contratação do atacante. Vale ressaltar que Pikachu é considerado um dos ídolos do Paysandu, rival do Remo. Yago iniciou nas categorias de base do Papão e tem 213 jogos, 62 gols e 15 empates.

No Fortaleza, Pikachu chegou em 2021. No ano de 2022, ele foi para o futebol japonês, onde passou cinco meses e retornou ao Tricolor de Aço. Durante a passagem no clube, são 286 jogos, 61 gols e 35 assistências.

